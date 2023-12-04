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В Госдуме объяснили рекордные объемы нераспроданного жилья в России
В России на данный момент идут достаточно большие объемы строительства, которые напрямую влияют на статистику нераспроданного жилья, но это не является проблемой, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, комментируя высокий рост нераспроданного жилья в новостройках.
В Единой информационной системе жилищного строительства «Дом.РФ» сообщили, что в России объем нераспроданного жилья в новостройках достиг нового рекорда. На 1 ноября текущего года он составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад.
«К нераспроданному жилью относится все жилье, которое на сегодняшний день в том числе не сдано в эксплуатацию. Это не квартиры, сданные в эксплуатацию и закрытые на ключ. Хотя такого жилья тоже многовато», – говорит Пахомов.
Он объясняет, что рост нераспроданного жилья напрямую связан с объемами строительства в стране. А сейчас Россия переживает строительный бум, что говорит о многом.
«Далее, растет у нас и выдача ипотеки, причем стремительно. И если посмотреть, какое количество жилья сегодня строится с помощью всех видов ипотек, то можно увидеть, что это за 60% жилья. Это значит, что у него уже есть хозяева, но оно пока тоже числится в какой-то части нераспроданным. Поэтому я бы не стал говорить о том, что это большая цифра, и есть какая-то проблема», – считает депутат.
Также он отмечает, что все, что на сегодняшний день не распродано, по факту является собственностью девелоперов. Цена на квадратные метры в таких помещениях растет сразу после того, как дом вводится в эксплуатацию и заселен.
«Другое дело, что каждая квартира должна как можно быстрее находить собственника, потому что кто-то должен ее обслуживать, платить за нее соответствующие налоги, коммунальные платежи. Поэтому, чем меньше их будет, тем лучше. Но, опять же, чем больше в целом объем строительства, тем больше статистика нераспроданного жилья, но в этом нет ничего страшного», – заключил Пахомов.
Ранее эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщили, что строительство в России находится на подъеме. Уточняется, что возводятся не только многоквартирные дома и ИСЖ, но и социально значимая инфраструктура.