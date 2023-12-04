В ХАМАС обвинили в предвзятости прокурора МУС, который посетил Израиль, но не был в Газе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в заявлении, визит прокурора МУС Карима Хана в Израиль, а также то, что он вынес суждения о событиях 7 октября без посещения сектора Газа и не удосужился выслушать другую сторону, противоречит элементарным принципам правосудия, передает ТАСС.

В ХАМАС добавили, что решительно осуждают заявления Карима Хана и его предвзятость в пользу ложных и вводящих в заблуждение версий Израиля.

Напомним, в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.