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Китай пообещал укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией
Си Цзиньпин: Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией
Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие с Белоруссией, налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Пекине.
По его словам, китайская сторона вместе с белорусскими партнерами готова укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества, передает ТАСС.
и Цзиньпин подчеркнул, что для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно. По словам китайского лидера, на каждом этапе Белоруссия и Китай выходят на новые договоренности.
«Мой большой друг, очень рад еще раз Вас видеть. В рамках Вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта сего года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности. В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь», – заявил Си Цзиньпин.
Председатель КНР констатировал, что если десять лет назад инициатива «Пояс и Путь» являлась концепцией, то теперь к сотрудничеству в ее рамках присоединились более 140 стран и международных организаций. По его словам, Белоруссии под руководством ее президента удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития.
В конце февраля Лукашенко также совершил визит в Китай. Лукашенко и Си Цзиньпин тогда заявили о необходимости объединить усилия для урегулирования ситуации на Украине.
Напомним, в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прошла встреча китайского лидера Си Цзиньпина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.