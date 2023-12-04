  • Новость часаВзрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
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    Плохие для Запада новости с Украины станут концом Зеленского
    Военный эксперт: В НАТО боятся наступления России на севере Украины
    Сокуров сообщил о завершении карьеры
    Глава Пентагона: США не позволят России победить в конфликте на Украине
    МИД Британии решил убедить США продолжить помогать Украине
    Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    Новогодний салют по московскому времени захотели запретить в Латвии
    Подростка зарезали на остановке общественного транспорта в Иркутске
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Тактика «двойного послания» на Западе уже не работает

    Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская триада: Верность, Единство, Свобода

    Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    29 комментариев
    4 декабря 2023, 06:27

    Слова генсека НАТО объяснили желанием обвинить Зеленского в неудачах на Украине

    Французский политик Филиппо заявил о намерении США и НАТО обвинить Зеленского в неудачах на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя «умопомрачительное интервью» генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявил, что, по мнению Запада, «пришло время обвинить в неудаче их марионетку» – президента Украины Владимира Зеленского.

    Как заявил Филиппо в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), наступают «плохие времена для Зеленского». Он подчеркнул, что США и раньше применяли такой подход: «Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает». Филиппо также заявил, что пора прекратить направлять на Украину деньги и оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, Столтенберг считает, что нужно готовиться к плохим новостям с Украины. Однако он не стал отвечать на вопрос, как следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и их военачальников», – заявил Столтенберг.

    3 декабря 2023, 07:47
    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины

    Столтенберг призвал поддерживать Украину и готовиться к плохим новостям

    Столтенберг велел готовиться к плохим новостям с Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию на Украине, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликты развиваются поэтапно, и призвал готовиться к плохим новостям.

    Столтенберг сказал, что продолжать оказывать Украине помощь нужно «как в плохие, так и в хорошие времена». Он подтвердил, что страны НАТО не в состоянии удовлетворить возросший спрос на боеприпасы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Das Erste.

    По его словам, Украина оказалась в «критической ситуации». На вопрос о том, как сейчас следует действовать украинским войскам, Столтенберг ответил, что «эти сложные оперативные решения» должно принимать военное руководство Украины.

    Напомним, Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (51)
    3 декабря 2023, 16:14
    Политолог: Запад начал готовить апгрейд украинской власти

    Политолог Владимир Скачко: Кличко и Залужный составят единый кулак против Зеленского

    Политолог: Запад начал готовить апгрейд украинской власти
    @ Serg Glovny/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США окончательно разочаровались в Зеленском и разрешили его конкурентам, в первую очередь – Кличко, «мочить» нынешнего украинского лидера. Вероятно, Кличко и Залужный и будут главными кандидатами Запада на пост президента Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее мэр Киева Виталий Кличко обрушился с критикой на Зеленского и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного.

    «Случилось логичное для всех здравомыслящих людей, но непредвиденное для украинского руководства: Соединенные Штаты, как главный куратор Киева, окончательно разочаровались в Зеленском и дали отмашку либо возвратить его в стойло, либо вообще снять. Видимо, последней каплей стали сообщения о том, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного», – полагает политолог Владимир Скачко.

    «В том же, что Кличко принял сторону Залужного и открыто выступает против Зеленского, ничего удивительного нет. Зеленский все время своего президентства хотел поменять мэра Киева, чтобы контролировать столичные ресурсы и деньги. Но не получалось – все-таки Кличко является ставленником Германии. А теперь для Зеленского и вовсе настало время получать «ответку». Думаю, это противостояние выходит на финишную прямую», – отметил собеседник.

    «Скорее всего, Запад готовит двух своих кандидатов на выборы – Кличко и Залужного, которые для вида будут разведены, но на первом этапе кампании будут составлять единый кулак против Зеленского. Что касается США, то, думаю, они для вида дистанцируются от происходящего давления на Зеленского, просто сделают все руками Европы. А затем начнут поддерживать Залужного. Так будет соблюдена видимость демократических процедур. Ну а Зеленский останется без внутренней и внешней поддержки. В общем, Запад начал готовить апгрейд украинской власти», – резюмировал аналитик.

    Украинцы больше доверяют главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, чем Владимиру Зеленскому, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг». Так, согласно рейтингу, уровень доверия Залужному достигает 82%, а Зеленскому – 72%. Судя по данным «Рейтинга», доверие граждан Зеленский начал терять с июля 2023 года, сообщает РБК.

    Снижение рейтинга Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления, народ видит, «кто эффективен, а кто нет», заявил киевский мэр Виталий Кличко в интервью швейцарской 20min. «А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки. Было слишком много информации, которая не соответствовала действительности», – сказал Кличко.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву.

    Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи». Кличко также выразил поддержку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который назвал ситуацию в конфликте тупиковой. Мэр Киева заявил, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт между политическим и военным руководством Украины перешел в новую стадию – региональную. По некоторым данным, Зеленский запретил главам обладминистраций контактировать с Залужным.

    Коментарии (46)
    3 декабря 2023, 11:33
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Мэр Киева заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

    Как рассказал Кличко, некоторые украинские политики раскритиковали Залужного за эти слова – и это несправедливо. Мэр Киева добавил, что он на стороне главкома ВСУ.

    Кличко пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Он подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

    Кличко заявил также, что снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления,

    По словам Кличко, ожиданий было и есть много, и Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, было слишком много информации, которая не соответствовала действительности, передает РБК.

    По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву. Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».

    На вопрос журналистки швейцарского портала о том, есть ли у Кличко политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, киевский мэр заявил, что в данный момент «было бы глупо» думать о таком, поскольку сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать, передает РИА «Новости».

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

    Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.

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    3 декабря 2023, 14:09
    В Тбилиси задались вопросом о целесообразности украинских жертв

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представитель лояльной властям грузинской партии «Сила народа» Тамта Мегрелишвили задалась вопросом о целесообразности украинских жертв в условиях ставшего достоянием общественности крупного внутриполитического раскола на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя противостояние президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко, грузинский политик заявила, что «все это серьезно», сообщает imedinews.ge.

    «Серьезные противостояние и проблемы, а тем временем в войне, которую спланировали «большие дяди», погибает свободолюбивый украинский народ», – отметила она.

    Другой член «Силы народа» Давид Картвелишвили назвал в этом контексте «полностью логичной позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который категорически против членства такой Украины в Евросоюзе».

    Политический эксперт Нино Чачуа заявила в этой же связи, что «завершается игра Зеленского в лидеры мира».

    «Уже сами украинцы громко говорят, что там плохи дела, – отметила она. – Впрочем, о каком демократическом стиле управления Украины можно было говорить, если в команде Зеленского изначально были грузины, которые разыскивались за совершение тяжелейших преступлений?».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти, а сама Украина практически движется к авторитаризму. Кличко также поддержал Главкома ВСУ Валерия Залужного, который, по его словам, «был прав, когда говорил о патовой ситуации на фронте, а президент Украины Владимир Зеленский расплачивается за допущенные ошибки».

    Коментарии (9)
    3 декабря 2023, 10:37
    Пушков объяснил изменение психологии украинского конфликта

    Пушков: Изменение психологии украинского конфликта исходит от Запада как его участника

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Изменение психологии украинского конфликта исходит от самого Запада как непосредственного участника конфликта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на фоне призывов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «подготовиться к плохим новостям с Украины».

    По словам Пушкова, изменение мировой психологии украинского конфликта не просто распространяется на Запад, а во многом исходит от самого Запада как непосредственного участника и автора, наряду с Киевом, украинского кризиса. Сенатор добавил, что Столтенберг призывает «подготовиться к плохим новостям с Украины», хотя еще полгода назад из него было невозможно выдавить признание, что конфликт разворачивается в проигрышную для Украины сторону, передает РИА «Новости».

    Пушков добавил, что все происходящее – вполне ожидаемо на фоне провалившегося контрнаступления Киева, неспособности западных санкций обрушить экономику России и кризиса на Ближнем Востоке.

    Он отметил также, что можно, разумеется, как глава Пентагона Ллойд Остин, утверждать, что США способны действовать одновременно на двух направлениях – украинском и ближневосточном, но развитие событий и внутри, и вовне США, не на словах провозглашать, а успешно проводить такую политику на деле неизмеримо сложнее.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

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    3 декабря 2023, 15:32
    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих

    Политолог Владимир Корнилов: Запад спишет на Киев все неудачи на фронте

    Политолог: Столтенберг указал Киеву, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что следует готовиться к плохим новостям с Украины, говорят о том, что Запад решил переложить на Киев ответственность за неудачный контрнаступ и другие провалы на фронте. В целом же Запад начинает демонизацию Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Столтенберг заявил, что Украина находится в «критической ситуации».

    «Тут, конечно, нужно вспомнить, что сам Столтенберг уверенно настраивал Украину на то, что она сможет победить Россию, более того – должна победить. Он обещал, что Запад не бросит Киев, и так далее. И теперь ему бы ответить за те слова. А вместо этого он недвусмысленно указывает, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В целом же окончательные решения о контрнаступе и прочих значительных шагах принимали именно европейские и американские руководители. А теперь переложили все это на украинцев», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «Вообще, такую тактику перенимают почти все, кто на протяжении двух последних лет настраивал Киев на победу и не допускал даже возможности, чтобы украинское руководство садилось за стол переговоров с Москвой. А теперь они говорят: это прерогатива Киева. В США в околополитических кругах также говорят, что американцы бы не послали своих солдат в атаку в таких условиях, в каких воюют ВСУ. Все это порождает ряд неудобных вопросов западному руководству. И как они на них отвечают? А вот так: все вопросы к Киеву», – заметил он.

    «Причем важный вопрос: на какое руководство Украины в конечном счете планирует Запад списать неудачи на фронте? На военную или на гражданскую администрацию? Ни то, ни другое не исключено. Сейчас же подходит к концу первая фаза – десакрализация Зеленского. Видна тенденция обвинять его в том, что он мешал военным, в том, что он выстроил авторитарный режим на Украине. То есть уже начинается второй этап – постепенный процесс демонизации Зеленского. Американский журнал Time недавно вышел с маленьким Зеленским на обложке, и в надписи над ним, почему-то большими буквами выделено слово «Никто», – напомнил аналитик.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что следует готовиться к плохим новостям с Украины. Такую точку зрения он изложил в субботу в интервью немецкому телеканалу Das Erste. «Войны развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена», – указал он, добавив, что увеличение производства боеприпасов имеет решающее значение.

    В то же время он признал, что страны НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на них. Украина, полагает генсек, находится в «критической ситуации», сообщает ТАСС. Однако он не стал отвечать на вопрос, как в такой ситуации следует действовать командованию в Киеве. «Я оставлю принятие этих трудных оперативных решений на усмотрение украинцев и военачальников», – указал Столтенберг.

    В свою очередь замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова признала, что странам Европы сложно убедить своих граждан в необходимости оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

    Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Германия потратила на поддержку Киева и ВСУ около 60 млрд евро за все время конфликта, Украина все больше становится похожей на бездонную бочку.

    В Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

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    3 декабря 2023, 16:51
    В Киеве митингующие потребовали вернуть мобилизованных в начале конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве возле горадминистрации прошел митинг, собравшиеся требовали вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта на Украине, пишет украинское издание «Страна».

    Уточняется, что митингующие требовали демобилизовать украинских военных, находящихся на фронте с февраля прошлого года, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинских военных-срочников, чей срок службы подошел к концу, решили демобилизовать по предложению президента Украины Владимира Зеленского.

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    3 декабря 2023, 17:30
    МИД Британии решил убедить США продолжить помогать Украине

    Глава МИД Британии Кэмерон заявил о намерении убедить США продолжать оказывать помощь Украине

    МИД Британии решил убедить США продолжить помогать Украине
    @ Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что во время своей поездки в Вашингтон на следующей неделе намерен убеждать власти США продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву.

    Как указал Кэмерон, Британии необходимо укреплять свою оборону, а также находиться поближе к «своим самым сильным друзьям и партнерам». Кроме того, по его словам, необходимо добиваться появления новых союзников. Он добавил, что поэтому во время поездки он будет работать с «самым близким и сильным союзником» Британии – США, передает ТАСС со ссылкой на The Sun on Sunday.

    «Там ведутся споры о том, насколько активно и как долго нужно помогать Украине. Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность – это американская безопасность, и в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», – уточнил Кэмерон.

    Он отметил, что страны НАТО обладают мощным экономическим потенциалом, который не используется полностью в вопросе оказания помощи Киеву. «Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем [РФ] <…> в соотношении 30 к 1», – заключил Кэмерон.

    В субботу в Белом доме признались, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения Конгрессом США дополнительных ассигнований. Кроме того, НАТО отказалось предоставлять Украине летальное оружие в 2024 году.

    Коментарии (9)
    3 декабря 2023, 22:26
    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал накопившееся у жителей Украины «раздражение» по отношению к властям

    В офисе Зеленского заявили о депрессии в украинском обществе
    @ Davyd Arakhamia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское общество находится в состоянии депрессии, у него накопилось очень много раздражения по отношению к властям страны, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    «Два года войны, стагнация, стагнация политической жизни, много нереализованных амбиций», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Подоляк отметил, что у людей есть «очень много тяжелых вопросов – как, куда, зачем, какой ценой». Кроме того, население Украины видит, что «не все в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество».

    Советник главы офиса президента Украины пояснил, что речь идет и о коррупции, «и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических». «Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось», – сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вышла на новый этап конфликта с Россией. Он признал, что этот этап будет тяжелым, а предыдущий – так называемое контрнаступление украинских войск – фактически провалился.

    Коментарии (13)
    3 декабря 2023, 23:50
    Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
    Взрывы прогремели в Николаевской области Украины
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Николаевской области Украины и в подконтрольном украинским войскам Херсоне прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    До этого украинские СМИ трижды сообщали о взрывах в Херсоне, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харьковской областях Украины, а также в тех районах Херсонской области, которые удерживают украинские войска.

    Напомним, накануне сообщалось о взрывах в Сумах.

    Коментарии (4)
    3 декабря 2023, 23:22
    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал неспособность Украины самостоятельно достичь военного паритета с Россией

    В Киеве назвали Западу условие, при котором Украина «готова дойти до конца»
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Без поддержки Запада Украина не сможет добиться военного паритета с Россией, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк сказал, что «Украина готова дойти до конца», но «при совместном» со странами Запада «технологическом рывке», когда она получит «необходимое количество оружия». Без участия Запада Украина не в состоянии «нарастить такое количество военного производства», чтобы обеспечить «паритет с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ЕС не выполнит в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетовал, что европейские страны преследуют собственные интересы и не могут расширить производство вооружений для Киева. Он призвал решить проблему раздробленности оборонной промышленности Европы и признал «снарядный голод» в ВСУ.

    Коментарии (2)
    4 декабря 2023, 04:29
    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
    Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины прозвучала воздушная тревога, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога также была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой областях, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаевской области Украины и в подконтрольном украинским войскам Херсоне.

    Коментарии (0)
    3 декабря 2023, 07:34
    Стали известны потери ВСУ на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

    Минобороны России назвало потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли до 110 военных на Южно-Донецком направлении и более 100 – при попытках атак на Краснолиманском, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Восток» и «Центр» Олег Чехов и Александр Савчук.

    Чехов сообщил, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ в Угледаре и в районе Макаровки, а тяжелые огнеметные системы – по украинским опорным пунктам у Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и три автомобиля. Пресечены попытки ротации украинских подразделений в районе Старомайорского, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Савчук, у Торского участка и Серебрянского лесничества отражены атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли более 100 человек, еще восемь сдались в плен. В результате контрбатарейной борьбы подавлено свыше 30 артиллерийских расчетов ВСУ, передает ТАСС.

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

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    3 декабря 2023, 11:15
    Москалькова заявила о подготовке посещения военнопленных России

    Tекст: Валентина Григоренко

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о своем посещении совместно с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом военнопленных, отметив, что существует соответствующий план-график.

    Москалькова подтвердила взаимное посещение. По ее словам, на украинской стороне посещены военнослужащие России, а на российской стороне – военные Украины. Она добавила, что таких посещений будет несколько, все по составленному плану-графику, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными является весьма кропотливой работой, которую лучше не нарушать комментариями.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что благодаря переговорам из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих, в плену им грозила смертельная опасность.

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    3 декабря 2023, 13:20
    Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Петиция о мобилизации депутатов и чиновников Украины за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

    Соответствующая петиция была зарегистрирована 5 сентября на сайте Владимира Зеленского. Инициатором выступил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас содержится под стражей в связи с подозрениями в госизмене, передает ТАСС.

    В петиции призывают рассмотреть «неотложные проекты законов, которые способствуют справедливой мобилизации граждан..., в частности депутатов и государственных служащих Украины».

    Петиция на данный момент набрала 25 312 голосов, для рассмотрения Зеленским достаточно 25 тысяч.

    Ранее одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.

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