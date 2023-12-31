Кроме того, нанесено поражение живой силе 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины возле Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк Leopard-2, две машины пехоты. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артиллерийские системы М777.

На северо-восточной окраине Харькова уничтожен склад ГСМ 74-го центра обеспечения ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника у Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа, отчитались в Минобороны.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией отразили три атаки штурмовых групп 56-й мотопехотной, 24-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Богдановкой и Георгиевкой Донецкой народной республики (ДНР). Нанесено поражение скоплениям живой силы противника вблизи Богдановки, Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки ДНР.

Потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих, две бронемашины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артсистема М777, польская самоходная артиллерийская установка Krab, орудие Д-30, американская гаубица М119, станция РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны под Приютным Запорожской области и нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены немецкая гаубица FH70, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30, сообщил Конашенков.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации нанесли поражение живой силе и технике 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Работино и Вербового Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск суточные потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.