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ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях
ВС России уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродромах Днепропетровской и Одесской областей
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены авиатехника в ангарах на аэродромах «Днепр» в Днепропетровской области и «Школьный» в Одесской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, уничтожены три пусковые установки РСЗО, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», около Селидово Донецкой народной республики (ДНР) и Глубокого Харьковской области, радиолокатор ЗРК С-300 рядом с Санжейкой Одесской области, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ возле Запорожья и Белой Церквьи живая сила и техника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО в течение суток перехвачены 14 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха». Уничтожен 31 украинский беспилотник поблизости от Спорного, Волновахи, Володино ДНР, Стельмаховки, Верхнекаменки, Голиково, Нырково Луганской народной республики (ЛНР), Васильевки Херсонской области и Ульяновки Запорожской области.
С начала спецоперации уничтоженв 564 самолета, 263 вертолета, 10272 беспилотника, 445 ЗРК, 14412 танков и других бронемашин, 1194 боевые машины РСЗО, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16905 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.