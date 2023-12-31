Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.0 комментариев
Сунак не упомянул Украину в новогоднем обращении
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проигнорировал тему Украины в своем новогоднем обращении, тогда как в 2022 году тема украинского конфликта фигурировала в его речи.
Сунак сосредоточился на внутриполитических достижениях британского правительства, а также планах на будущее. Он также упомянул кризис стоимости жизни и снижение инфляции, сделав акцент на здравоохранении и инвестициях в Британию, передает РИА «Новости».
Премьер выразил благодарность военным, медикам, «ученым и новаторам», которые выводят британскую экономику «на передовые позиции в мире».
Ранее глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил, что Британия передаст Киеву сотни ракет противовоздушной обороны.