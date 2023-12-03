Путин поздравил жителей Магаданской области с 70-летием образования региона

Год семьи назвали специальной демографической операцией России

Большинство россиян считают самой важной ценностью крепкую семью

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Решение президента РФ Владимира Путина объявить 2024 год Годом семьи соответствует текущему запросу населения. Это соответствие обеспечивает высокий уровень поддержки. Две трети россиян назвали самой важной ценностью именно крепкую семью. Ей отдается приоритет. На вопрос: «Какие жизненные цели вы ставите себе?» россияне на первые места ставят здоровье и возможность создать счастливую семью, воспитать детей», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ.

«Мы периодически задаем вопросы относительно счастья, сколько процентов россиян чувствуют себя счастливыми, что для них является маркером этого счастья. На первом месте из десяти позиций – наличие семьи. Все остальное обладает значительно меньшей значимостью, чем фактор семьи. Кроме того, абсолютное большинство опрошенных уверены в необходимости укреплять традиционные семейные ценности и моральные нормы», – указал социолог.

Эксперты также напомнили о двух вызовах, которые сейчас стоят перед Россией: это вопросы суверенитета и демографии. «Мы знаем, что демографическая ситуация в стране по самым различным причинам, в том числе историческим, можно сказать, катастрофическая. Эту тенденцию президент видел всегда. Вопросам демографии и воспитания уделяется внимание во всех ежегодных посланиях главы государства», – напомнил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«В одном из посланий главы государства была озвучена инициатива, которую приняли с огромным энтузиазмом – материнский капитал, мера, которая вошла в плоть и кровь социальной политики государства. Можно вспомнить и другие важные меры: социальные выплаты на детей, матерям по уходу за ребенком, а также выплаты приемным семьям. Увеличен размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей до 110 тыс. рублей в год. Младенческая смертность в России также сейчас ниже, чем во многих странах мира – это наша огромная победа», – добавил он.

В этом контексте Год семьи станет временем прорывный решений. Среди них – утверждение статуса многодетной семьи, уверена Татьяна Буцкая, первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. «Однако многодетность должна не только поддерживаться на бумаге, многодетные семьи должны быть героями, которые нас встречают в рекламе, в фильмах», – сказала парламентарий.

«В следующем году будут расширяться возможности по поддержке семьи. Мы запланировали несколько мер: решение жилищного вопроса в регионах, где стоит «демографическая зима». Еще один важный вопрос – образование. Многие вузы уже предоставляют возможность для детей из многодетных семей поступать в приоритетном порядке при успешной сдаче экзаменов», – подчеркнула она.

Отдельным вопросом участники дискуссии коснулись поддержки семей участников СВО. В этой связи Мария Костюк, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», напомнила: в основе создания фонда лежат три основные ценности: справедливость, забота и уважение.

«Только семьи, живущие по этим нормам, могут воспитать настоящих героев, которые сегодня встали и пошли на защиту своей Родины. Одна из задач фонда – обеспечить комплексную поддержку тем, кто вернулся, их семьям. Семьи не вернувшихся героев тоже не остаются без поддержки, включая и психологическую помощь», – пояснила она.

В целом же, тема объединения семей, их сплочения может стать главным лейтмотивом будущего года, полагает член Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. «Есть необходимость усиленно работать над проблемой демографии: по словам президента, это задача на поколения. Семья занимает ключевое место в системе традиционных духовно-нравственных ценностей. Можно даже сказать, что у нас сейчас кроме СВО идет специальная демографическая операция», – пояснил спикер.

Защита семьи и традиционный ценностей необходима еще и потому, что «агрессивное меньшинство стремится навязать свои нормы, принципы, заявляя о том, что именно они несут универсальные для мира ценности», сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Я говорю о ценностях, которые связаны с индивидуализмом, эгоизмом. Их цель – разрушение традиционной семьи, атомизация человека, лишение его корней, нравственных и социальных ориентиров, трансформация присущей человеку личности. Россия последовательно и системно противостоит попыткам навязать чуждые нашему обществу идеалы, разрушить семью и семейные ценности», – резюмировал политолог.