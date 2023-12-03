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Стали известны потери ВСУ на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях
Минобороны России назвало потери вооруженных сил Украины на Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях
Вооруженные силы Украины потеряли до 110 военных на Южно-Донецком направлении и более 100 – при попытках атак на Краснолиманском, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Восток» и «Центр» Олег Чехов и Александр Савчук.
Чехов сообщил, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по ВСУ в Угледаре и в районе Макаровки, а тяжелые огнеметные системы – по украинским опорным пунктам у Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и три автомобиля. Пресечены попытки ротации украинских подразделений в районе Старомайорского, передает РИА «Новости».
Как сообщил Савчук, у Торского участка и Серебрянского лесничества отражены атаки штурмовых групп ВСУ, которые потеряли более 100 человек, еще восемь сдались в плен. В результате контрбатарейной борьбы подавлено свыше 30 артиллерийских расчетов ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.