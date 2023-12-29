Белый дом призвал Россию освободить осужденного американца Уилана

Советник Байдена Салливан призвал Россию освободить американца Уилана

Tекст: Вера Басилая

Салливан отметил, что продолжается «интенсивная работа» над возвращением на родину Уилана, причастность которого к шпионажу установили российские следствие и суд. Советник Байдена считает, что американец был неправомерно арестован в России, передает РИА «Новости».

Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан потребовал от президента США Джо Байдена больше действий ради его освобождения,

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США прорабатывают возможность выдвинуть новое предложение России по обмену Уилана и журналиста Эвана Гершковича.

В ноябре управление мордовского ФСИН сообщало, что в производственной зоне колонии, где Уилан отбывает наказание, произошел конфликт с американцем. В результате него иностранца ударили по лицу.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение. Президент, говоря о возможности обмена американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Россия не отказывается от такой идеи, но договоренности с США должны быть взаимоприемлемыми.