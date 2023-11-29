Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.0 комментариев
Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
На территории производственной зоны ИК-17 произошла ссора между осужденным за шпионаж Полом Уиланом и другим заключенным, в результате которой американца ударили по лицу, сообщили в управлении ФСИН России по Мордовии.
В ведомстве уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Уилана ударили рукой в область левой стороны лица, передает РИА «Новости» сообщение управления ФСИН.
Противоправные действия были немедленно пресечены сотрудниками учреждения, участников конфликта доставили в медчасть. У Уилана выявили ссадину в подглазничной области. Инцидент, как уточняется, зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Адвокат Уилана Владимир Жеребенков предположил, что в колонии произошло «какое-то недопонимание». Он отметил, что контроль там «достаточно серьезный». Защитник добавил, что Уилан имеет спецподготовку, он боевой офицер и дважды воевал в Ираке. «Уилан уже давно сидит, всех обменяли, а его нет, все на нервах», – добавил защитник.
В Белом доме ранее заявляли, что США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.