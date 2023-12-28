Концепцию Межрелигиозного духовного центра презентовали в Москве

Представитель Московского архитектурного института Алексей Капустин провел презентацию проекта и рассказал архитектурные особенности и инновационные акценты проекта, сообщается на сайте Духовного собрания мусульман (ДУМ) России.

Уникальность проекта отметил и секретарь совета, референт управления внутренней политики президента Андрей Третьяков.

Муфтий Москвы, глава ДУМ Альбир хазрат Крганов выступил с докладом о религиозной составляющей деятельности будущего Межрелигиозного центра. Работа стала логическим продолжением поручений президента Владимира Путина, которые он озвучил после встречи с новым составом Общественной палаты, где муфтий Москвы Крганов рассказал о концепции Центра и попросил президента поддержать проект.

В выступлении глава ДСМР также отметил, что историческим фактом является то, что Россия за многие столетия развития сформировалась как государство-цивилизация, как крупнейшее в мире многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором благодаря исторической объединяющей роли русского народа сохранились уникальное единство и многообразие, духовная общность и союз различных народов.

И в перечне важных исторически и памятных дат России, несущих огромный потенциал в укреплении российской идентичности, достойное место занимает дата – 250-летие (30 июня 1773 г.) издания императрицей Екатериной II указа «О терпимости всех вероисповеданий».

«Эта дата имеет рубежное знаковое значение. Веротерпимость становится элементом и принципом государственной политики с того времени. В соответствии с этим Указом ислам стал официально признанной религией в Российской империи, архиереям запрещалось вмешиваться в религиозные дела представителей других конфессий, включая и мусульман. Этот указ снял запрет на строительство мечетей и дал мусульманам право исповедовать ислам, предоставил мусульманскому населению России права и возможности для культурного и религиозного развития и образования», – сказал Крганов.

Он обратил внимание на тот факт, что в 1787 году в типографии Академии наук был издан первый в России полный текст Корана на арабском языке. В конце XVIII века в Российской империи начали открываться первые медресе. Все это позволило мусульманскому населению империи развивать свою культуру, религию и образование в рамках существующей государственной системы, не конфликтуя с ней.

Екатерина II была первой русской правительницей, проводящей государственную политику религиозного многообразия и веротерпимости, и мусульмане называли ее «Эби пашта», или «добрая бабушка-царица». 22 сентября 1788 года императрица Екатерина II подписала указ об учреждении в Уфе Духовного магометанского закона собрания и 4 декабря 1789 года состоялось его торжественное открытие как первой официальной организации мусульман России. Сегодня структуры Духовного собрания мусульман России в своей деятельности стремятся сохранить и приумножить позитивный опыт этой организации.

«Как религиозный исламский деятель, хочу с гордостью отметить, что ислам за прошедшие столетия органически вписался в российскую историю, жизнь общества и занимает в религиозном многообразии России свое историческое место. Выступая в Казани, президент России Владимир Путин подчеркнул «… без всяких сомнений традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма, без всякого сомнения, важная часть российского многонационального народа», – отметил муфтий.