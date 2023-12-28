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Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС
Программу перекрестных полетов Роскосмоса и NASA продлили до 2025 года на МКС
Роскосмос и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС, сообщили в пресс-службе российской госкорпорации.
Для гарантированного присутствия на российском сегменте как минимум одного представителя Роскосмоса и присутствия на американском сегменте как минимум одного представителя NASA в 2023 году с США достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно, передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.
Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что Роскосмос и NASA планируют провести еще два перекрестных полета к МКС.