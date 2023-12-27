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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

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    27 декабря 2023, 15:36

    Песков: Путин примет министра иностранных дел Индии

    Песков: Путин в среду примет министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в среду вечером встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером президент имеет в виду принятие у себя господина Джайшанкара, это министр иностранных дел Индии», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Джайшанкар находится с рабочим визитом в России. Индийский МИД, анонсируя приезд министра, сообщил, что в период с 25 по 29 декабря Джайшанкар должен встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

    В ходе встреч стороны планируют обсудить «вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, а также двусторонние, многосторонние и международные вопросы». При этом о встрече Джайшанкара с Путиным ранее не сообщалось.

    Ранее на пресс-конференции по итогам встречи с Джайшанкаром Лавров отметил прогресс сотрудничества с Индией по производству современного оружия.

    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

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    27 декабря 2023, 12:59
    ФСБ: Поджигатель машин с Z-символикой получил 15 лет

    Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает ФСБ.

    Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

    Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.

    Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

    Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.

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    26 декабря 2023, 19:36
    На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

    В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд руб из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму один миллиард рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

    «Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия», – рассказали РИА Новости в суде.

    По данным агентства, истцы оценили в миллиард рублей компенсацию морального вреда. Дата заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей».

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    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

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    27 декабря 2023, 00:01
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщают информационные агентства.

    Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».

    Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.

    Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    26 декабря 2023, 19:12
    Путин анонсировал расширение расчетов в нацвалютах между странами СНГ

    Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году намерена уделить самое пристальное внимание углублению экономических связей в рамках Содружества, в частности, расширению расчетов в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая неформальный саммит СНГ в Константиновском дворце.

    «Естественно, мы уделим самое пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. В уходящем году товарооборот между нашими странами продемонстрировал устойчивый рост. По данным за 10 месяцев, он увеличился на два процента и составил 83,7 млрд долларов», – передает его слова РИА «Новости».

    Президент РФ подчеркнул, что Россия «продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты». «Убеждены, что это позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет наших государств», – отметил Путин.

     Он также пообещал, что Россия в качестве председателя Содружества «в конструктивном ключе будет стараться выстраивать совместную работу по тематике поддержания безопасности и стабильности в... общем евразийском регионе, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией».

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    26 декабря 2023, 22:15
    Путин провел встречи с Токаевым и Мирзиеевым

    Состоялись двусторонние встречи Путина с Токаевым и Мирзиеевым

    Tекст: Антон Антонов

    После неформального саммита СНГ состоялись двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил Песков, «по завершении неформального саммита Путин, проводив гостей», провел отдельные встречи с президентами Казахстана и Узбекистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    26 декабря 2023, 17:59
    Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф

    Владимир Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф на неформальный саммит

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Ранее делегация лидеров посетила с экскурсией дворцово-парковые комплексы Петербурга – музей-заповедник «Павловск», где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и Царское Село, передает ТАСС.

    «В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне», – отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев увиделся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на экскурсии в Царском Селе, которое лидеры стран СНГ посещают в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге.


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    26 декабря 2023, 17:28
    Глава СПЧ выступил за создание отдельного органа в сфере миграции

    Глава СПЧ Валерий Фадеев считает целесообразным создание отдельного органа в сфере миграции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за создание в стране отдельного органа, который будет отвечать за миграцию.

    «Мы этим занимаемся и спросить не с кого, поскольку ответственность размыта, очень легко бюрократия перекладывает ответственность по разным вопросам», – сказал Фадеев, отвечая на вопрос, нужен ли отдельный орган, отвечающий за адаптацию и интеграцию мигрантов, передает ТАСС

    Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря  заявил о необходимости создания специального госоргана в сфере миграции. По словам Путина, ситуация с миграцией в стране непростая, по разным подсчетам в России сейчас находится около 10 млн трудовых мигрантов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что существующую систему по миграционным вопросам планируют улучшать, но пока не определено, когда появится специальный орган.

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    27 декабря 2023, 12:37
    Москва пообещала ответ на экспортные санкции Южной Кореи

    Мария Захарова пообещала ответить на экспортные санкции против России, введенные Южной Кореей

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия ответит на экспортные санкнции, которые ввела Южная Корея, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Она подчеркнула, что новые рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея, которое и так «серьезно пострадало после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада».

    «Безусловно, все это отразится негативно на всем комплексе двусторонних связей», – добавила дипломат.

    Ранее сообщалось, что Южная Корея ограничила поставки в Россию еще 682 видов товаров, включая автомобили.

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    26 декабря 2023, 19:44
    Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие «Игр будущего»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ на открытие инновационных «Игр будущего» в Казань в 2024 году.

    «Уже в феврале следующего года у нас в Казани пройдут инновационные «Игры будущего». Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт», – сказал российский лидер на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

    «Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия «Игр будущего» 21 февраля 2024 года в Казань», – передает слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что спорт и физическая культура – неотъемлемая часть гуманитарного сотрудничества. Путин выразил благодарность коллегам из Белоруссии за успешную организацию и проведение в республике Вторых игр стран Содружества. Путин также напомнил, что еще одним крупным международным мероприятием станет Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. «Ожидаем, что на него приедут молодые люди из более чем 180 стран мира, в том числе и из стран нашего Содружества», – заключил президент.

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    26 декабря 2023, 19:20
    Путин: Сотрудничество в борьбе с нацизмом востребовано в СНГ

    Путин: Сотрудничество в борьбе с нацизмом и фальсификацией истории востребовано в СНГ

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотрудничество стран СНГ в вопросах фальсификации истории и борьбы с нацизмом востребовано, заявил президент России Владимир Путин на неформальной встрече лидеров стран объединения.

    «Самое тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», – цитирует его ТАСС.

    По его словам, в связи с этим следует и далее проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Российский лидер заметил, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует поговорить со своими гостями позже в неформальной обстановке.

    Ранее Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    27 декабря 2023, 00:52
    Путин поблагодарил МЧС за работу в новых регионах России

    Путин поблагодарил сотрудников МЧС за работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя и поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, указал, что Россия «по праву гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС», которые работают, «невзирая на риск и опасность». Он указал, что история этой службы «полна примерами героизма и мужества». «И сегодня российские спасатели делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства», – заявил президент.

    Он указал, что в 2023 году сотрудники МЧС устраняли последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, а также занимались эвакуацией россиян из «опасных районов» и доставкой гуманитарной помощи. Президент выразил МЧС благодарность за «профессионализм и самоотверженность».

    Путин указал на важность совершенствования работы подразделений МЧС в новых регионах России. Он отдельно поблагодарил пожарных, спасателей и саперов, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства призвал «и впредь без промедления решать все возникающие там вопросы».

    Он отметил важность развития системы гражданской обороны, оснащения МЧС современной техникой. Также Путин указал, что требуется постоянно работать над профилактикой природных пожаров и безопасностью социальных учреждений.

    Напомним, в День сотрудника органов внутренних дел Путин поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.

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    27 декабря 2023, 15:07
    Лавров заявил о скорой реализации проекта «Север – Юг»

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Север – Юг» вскоре будет реализован

    Tекст: Денис Тельманов

    Проект транспортного коридора «Север – Юг» не нуждается во «втором дыхании», поскольку в ближайшее время будет реализован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Что касается коридора «Север – Юг», то ему, наверное, уже не нужно второе дыхание, он его уже получил. Этот проект вызвал большой энтузиазм среди всех стран, от которых зависит его реализация, и он наверняка в ближайшее время будет реализован», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, доверие к Западу сильно подорвано, поэтому в развитии мировой экономики есть большие основания полагаться на роль мирового большинства не в ущерб кому-то, а на основе взаимной выгоды.

    В свою очередь индийский министр заявил, что создание транспортного коридора «Север – Юг» отвечает интересам всего мира, а Индия придает проекту наивысший приоритет. «Этот проект соответствует и нашим интересам, и интересам всей мировой экономики. Он входит в число наших главных приоритетов», – отметил Джайшанкар.

    Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора «Север – Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14.

    Коридор предназначен для перевозки грузов из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Сейчас поставки происходят морским путем через Суэцкий канал, что удлиняет маршрут более чем в два раза.

    Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на Международной выставке-форуме «Россия» презентовал Каспийский кластер, который объединил в себе ОЭЗ «Лотос», портовую особую экономическую зону и должен стать «мощной базой обработки грузов коридора «Север – Юг».



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    27 декабря 2023, 13:14
    МИД: Японские ракеты для Patriot могут попасть на Украину

    МИД осудил экспорт японских ракет для ЗРК Patriot в США, поскольку они могут оказаться на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Одобрение поставок в США производимых Японией ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot будет иметь негативные последствия для глобальной и региональной безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В случае попадания японских ракет в руки ВСУ, такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении Российской Федерации и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двухсторонних связей», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Она назвала это решение японских властей «подтверждением курса на последовательный демонтаж пацифистских положений послевоенной Конституции Японии», который, по ее словам, проводит администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды. 

    «Вкупе с ускоренной ремилитаризацией Японии это будет иметь осязаемые негативные последствия для глобальной и региональной безопасности», – отметила Захарова.

    Ранее Белый дом подтвердил решение японских властей о передаче США ракет для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

    При этом глава МИД Японии Еко Камикава сообщила, что в Токио намерены делать шаги к возобновлению консультаций с Москвой касательно вопроса рыбного промысла в южной части Курил.

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    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

    Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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