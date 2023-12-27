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Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной продукции в Турцию
Yeni Safak: Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной продукции в Турцию
Шведские власти отменили запрет на поставки Турции продукции оборонной промышленности, пишет Yeni Safak со ссылкой на замглавы турецкого МИД Бурака Акчапара.
По данным Yeni Safak, после принятия парламентским комитетом предложения о членстве Швеции в Североатлантический альянс «Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», передает РИА «Новости».
По словам Акчапара, заявки, которые подали турецкие компании после начала процесса присоединения Швеции к НАТО, «были положительно завершены».
Накануне комиссия по международным делам парламента Турции на заседании одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.