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ФСБ поймала готовившего теракт на железной дороге самарца
В Самарской области местный житель намеревался устроить террористический акт на Куйбышевской железной дороге, его арестовали, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Житель Самары примкнул к запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Легион «Свобода России» (ЛСР), он планировал провести теракт на объекте инфраструктуры Куйбышевской железной дороги, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Его задержали, заведено дело по статьям о приготовлении к преступлению и о теракте, позже мужчину поместили под стражу.
Подозреваемого задержали 15 ноября при содействии СОБР «Омега» регионального управления Росгвардии. У него дома нашли бутылки с зажигательной смесью, компьютеры и телефоны для связи с представителями ЛСР.
Сам подозреваемый подтвердил, что причастен к террористической организации, он пояснил, что выбирал место для планируемого теракта.
Ранее обвиняемый в теракте на БАМе Сергей Еремеев признал в суде, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.