В Тбилиси потребовали судить партию Саакашвили за предательство в войне 2008 года

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Поводом к обнародованному в среду заявлению движения стало назначение «националами» главой тбилисской партийной организации генерала Зазы Гогава, который в качестве начальника Объединенного штаба Минобороны Грузии осуществлял общее руководство действиями в Южной Осетии 15 лет назад.

Движение напоминает, что ранее Гогава признавал начало военных действий и говорил о том, что их первую фразу грузинская сторона спешила завершить до возможного включения российской армии.

По данным «Силы народа», тогдашние заявления грузинского руководства об успешном «восстановлении конституционного порядка» в Южной Осетии намерено были изъяты партией Саакашвили из телевизионных архивов при утрате власти в 2012 году, чтобы уничтожить «хронику тяжелейшего предательства «Нацдвижения» в августе 2008 года».

«Преступления 2008 года не были спонтанными и неспланированными, это был хорошо просчитанный «националами» и их хозяевами сценарий, который привел к вторжению России в Грузии и к оккупации Абхазии и Самачабло (грузинское название Южной Осетии)», – сказано в заявлении «Силы народа».

Движение отмечает, что политика тогдашних властей сделала из Грузии «пушечное мясо» в чьих-то глобальных интересах, а это является «изменой Родине».

«Это не должно остаться безнаказанным», – требует «Сила народа».

«Единое национальное движение» как преступная и предательская политическая сила должно быть строжайшим образом осуждено. Думаем, лучшее время для этого – период после выборов в парламент (осень 2024 года)», – заявила «Сила народа».