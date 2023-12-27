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    Россия переходит к стратегическому мышлению в Африке
    Стало известно о модернизации «Арматы»
    Ивлеева попросила второй шанс у народа России
    Польский эксперт: Мы находимся в шаге от краха украинского государства
    ВСУ отступили после провала контратак в Харьковской области
    В России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
    Чемезов: Российские ПЗРК способны пробивать танки Leopard с любой стороны
    ЕС решил разработать план помощи Украине в обход Венгрии
    Миллер назвал сроки окончания полной газификации в России
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

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    27 декабря 2023, 11:47

    В Тбилиси потребовали судить партию Саакашвили за предательство в войне 2008 года

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Парламентское движение «Сила народа» потребовало официального судебного преследования саакашвилевского «Единого национального движения» за предательство национальных интересов, в том числе во время войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Поводом к обнародованному в среду заявлению движения стало назначение «националами» главой тбилисской партийной организации генерала Зазы Гогава, который в качестве начальника Объединенного штаба Минобороны Грузии осуществлял общее руководство действиями в Южной Осетии 15 лет назад.

    Движение напоминает, что ранее Гогава признавал начало военных действий и говорил о том, что их первую фразу грузинская сторона спешила завершить до возможного включения российской армии.

    По данным «Силы народа», тогдашние заявления грузинского руководства об успешном «восстановлении конституционного порядка» в Южной Осетии намерено были изъяты партией Саакашвили из телевизионных архивов при утрате власти в 2012 году, чтобы уничтожить «хронику тяжелейшего предательства «Нацдвижения» в августе 2008 года».

    «Преступления 2008 года не были спонтанными и неспланированными, это был хорошо просчитанный «националами» и их хозяевами сценарий, который привел к вторжению России в Грузии и к оккупации Абхазии и Самачабло (грузинское название Южной Осетии)», – сказано в заявлении «Силы народа».

    Движение отмечает, что политика тогдашних властей сделала из Грузии «пушечное мясо» в чьих-то глобальных интересах, а это является «изменой Родине».

    «Это не должно остаться безнаказанным», – требует «Сила народа».

    «Единое национальное движение» как преступная и предательская политическая сила должно быть строжайшим образом осуждено. Думаем, лучшее время для этого – период после выборов в парламент (осень 2024 года)», – заявила «Сила народа».

    26 декабря 2023, 13:12
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

    Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.

    «Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

    «Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

    «Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

    «Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

    Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

    Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.

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    26 декабря 2023, 12:27
    Установлены личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    В Крыму установили личности выложивших в Сеть видео атаки на Феодосию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Установлены личности жителей Феодосии, которые сняли и опубликовали в соцсетях видео с атакой ВСУ, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    Он отметил, что сейчас идут боевые действия, и периодически случаются попадания в Крыму.

    «Однако это точно не повод <…> снимать видео и выкладывать в Сеть. Таким образом вы работаете на врага, делаете работу его разведки – объективный контроль», – написал он в своем Telegram-канале.

    Крючков уточнил, что все выложившие видео установлены, проводится работа спецслужб.

    Он напомнил, что за подобные видео грозит уголовное наказание.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

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    26 декабря 2023, 15:14
    Польский эксперт: Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю

    Польский эксперт Яцек Бартосяк заявил, что Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю

    Польский эксперт: Украина вскоре может лишиться выхода к Черному морю
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет постепенно добиваться все больших успехов в конфликте, вплоть до лишения Украины выхода к Черному морю, считает польский эксперт Яцек Бартосяк.

    «Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», – сказал Бартосяк польскому изданию Do Rzeczy, передает РИА Новости.

    По его словам, Украина не получает «столько боеприпасов, сколько должна», поскольку у Запада «этих боеприпасов просто-напросто нет».

    Бартосяк считает, что если Россия продолжит развивать наступление, солдаты ВСУ могут поднять мятеж и отстранить военное командование от принятия решений.

    «Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», – подчеркнул польский эксперт.

    Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Украина уже не сможет вернуть утраченные территории.

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    26 декабря 2023, 22:27
    Собчак извинилась за внешний вид на «голой» вечеринке Ивлеевой
    Собчак извинилась за внешний вид на «голой» вечеринке Ивлеевой
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист Ксения Собчак, которая участвовала в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, записала видеообращение, извинившись за свой внешний вид на вечеринке.

    Собчак в своем Telegram-канале заверила, что «никого не хотела обидеть или оскорбить». «И если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь», – сказала она, добавив, что «любит свою страну». Собчак подчеркнула, что является «журналистом, который работает в России», и не желает «вызывать ощущение ненависти и злости по отношению» к себе «и к другим артистам из-за вот такой глупой случайности», передает ТАСС.

    Собчак считает, что демонстрация вечеринки «на весь мир» была неуместной. Она пояснила, что «при всей своей любви к провокации и эпатажу» осознает необходимость «аккуратно выбирать время» для них. «Сейчас не оно», – сказала Собчак.

    Также она отметила, что на вечеринке «был не всегда эпатаж, а местами нелепая безвкусица». При этом Собчак призвала учитывать, что случившееся «никем не планировалось как публичная история или публичное заявление».

    Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

    Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение и назвал себя патриотом страны. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке. Участвовавший в вечеринке рэпер Николай Васильев (Vacio) был арестован на 15 суток. На саму Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей.

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    26 декабря 2023, 21:28
    Уехавших в США российских шпажистов объявили в розыск

    Шпажисты Сергей и Виолетта Бида объявлены в розыск по уголовной статье

    Уехавших в США российских шпажистов объявили в розыск
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны, следует из базы розыска ведомства.

    При этом в карточках Сергея и Виолетты в базе МВД не указано по какой именно статье ведется розыск, передает ТАСС.

    Шпажист Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида – призер чемпионата мира. Они переехали в США и живут в Калифорнии.

    Ранее супруги Бида, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны.

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    26 декабря 2023, 18:15
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    Командующего Воздушными силами ВСУ Олещука объявили в розыск
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, который заочно обвиняется в террористическом акте после атаки беспилотников на территорию России.

    В ведомстве сообщили, что он разыскивается по статье УК, но по какой именно, не указывается, передает ТАСС.

    Ранее Басманный суд Москвы во второй раз заочно арестовал главу украинской разведки Кирилла Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам.

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    26 декабря 2023, 20:43
    Обвиняемому в поставках неэффективных комплексов для Крымского моста запросили семь лет

    Tекст: Ольга Иванова

    Гособвинение запросило семь лет колонии для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым.

    Во Втором Западном окружном военном суде, где начались прения сторон по делу, уточнили, что прокурор также просит лишить офицера звания и госнаград, передает ТАСС.

    Также гособвинение попросило суд запретить Волкову после отбытия наказания три года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

    Напомним, по данным следствия, в 2020 году Росгвардия должна была купить два комплекса для защиты моста от беспилотников, выполнение задания было поручено Волкову. Установлено, что он начал закупку только в сентябре, в конце финансового года, когда возник риск возврата в бюджет не потраченных денег. Следствие считает, что Волков знал, что заказанные комплексы «Орел-БПЛА» не соответствуют техзаданию.

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    26 декабря 2023, 12:34
    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ

    «Калашников» передал Минобороны России первую серийную партию СВЧ

    «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) успешно прошла приемку, первая серийная партия оружия передана заказчику, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

    По сообщению пресс-службы, СВЧ производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла приемку, первая серийная партия отгружена заказчику, передает ТАСС.

    Как отметил президент концерна Алан Лушников, СВЧ обладает улучшенной кучностью стрельбы и эргономикой и позволяет использовать любые прицельные комплексы.

    Напомним, в начале октября снайперскую винтовку Чукавина отправили в серийное производство.

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    27 декабря 2023, 08:18
    Стало известно о модернизации «Арматы»

    Чемезов: Идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»

    Стало известно о модернизации «Арматы»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведутся работы по повышению огневой мощи танка Т-14 «Армата», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

    По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь «Арматы», поэтому все самое неприятное у противников России впереди, передает РИА «Новости». Чемезов добавил, что «сам танк готов, его мы сделали давно».

    Глава Ростеха заявил, что машина имеет систему управления огнем следующего поколения, насыщена новейшими электронными системами, максимально защищен экипаж.

    Чемезов также добавил, что уже сейчас «Армата» на голову выше той же «Меркавы», которую позиционировали как сверхзащищенную, а на деле она имеет защиту на уровне тяжелой БМП, что стало очевидно в Палестине.

    Ранее американский журнал Military Watch Magazine написал, что доказавшие свою мощь в ходе спецоперации на Украине российские танки Т-14 «Армата» являются более совершенными, чем танки производства западных стран.

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    26 декабря 2023, 21:57
    Нескольких мигрантов с рынка «Садовод» доставили в военкоматы

    У рынка «Садовод» военные следователи задержали несколько мигрантов с российскими паспортами

    Нескольких мигрантов с рынка «Садовод» доставили в военкоматы
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Во вторник сотрудники 51-го военного следственного отдела СК совместно с полицией задержали шестерых мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет, сообщили в ведомстве.

    Все мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы, в районе рынка «Садовод». Граждан доставили в военкоматы Москвы, передает РБК.

    Ранее сообщалось, что активных участников беспорядков на рынке «Садовод» решили выдворить из страны.

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    26 декабря 2023, 17:04
    Politico присудило Боррелю антипремию «болвана от дипломатии»
    Politico присудило Боррелю антипремию «болвана от дипломатии»
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони заняли ведущие места в юмористическом антирейтинге года по версии европейского издания Politico.

    Боррелю присуждена премия «Борат от дипломатии». В английском языке имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана», передает ТАСС.

    Как пишет издание, если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сказать глупость. Издание напомнило, что он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, что стало легендой.

    Фон дер Ляйен получила титул «немки, играющей в президента Европы», которая «всякий раз, когда пытается воспользоваться своей властью, «врезается в кирпичную стену». При этом каждый «сочный дипломатический кризис» Боррель стремится «утащить у нее из-под носа». Politico подчеркивает, что Мишель (глава Евросовета Шарль Мишель – прим. ВЗГЛЯД) «даже увязался за ней на саммит в США в октябре», который должен был стать «звездным часом любимицы Вашингтона фон дер Ляйен».

    Итальянского премьера Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Борреля «дураком», не имеющим отношения к политике.

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    27 декабря 2023, 07:57
    Ивлеева попросила второй шанс у народа России

    Ивлеева после «голой» вечеринки попросила второй шанс у народа России

    Ивлеева попросила второй шанс у народа России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Блогер и актриса Анастасия Ивлеева, устроившая «голую» вечеринку, заявила, что очень хотела бы попросить второй шанс у народа России.

    «Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял», – заявила Ивлеева, добавив, что это, «наверное, сейчас уже происходит». Она сказала, что не станет «уворачиваться и готова к любым исходам». При этом Ивлеева заявила о желании найти «новые возможности коммуникации» и понять новую себя.

    Как заявила Ивлеева, она хочет понять, что может предложить аудитории, чтобы сохранить «связь». «И я в первую очередь обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще, потому что все, что у меня имеется сейчас, это благодаря вашей любви», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Ивлеева считает, что участвовавшие в вечеринке не заслуживают наказаний. Она извинилась перед артистами: «Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения. Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несет за это ответственность, очень сложно».

    По ее словам, она устроила вечеринку, чтобы «презентовать своей арт-проект». Однако, признала Ивлеева, «это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения». «Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне», – заявила она.

    Напомним, в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка Ивлеевой. Гостям предлагалось прийти «практически голыми». На ней отметились Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак. Киркоров записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Собчак тоже извинилась за свой внешний вид. Билан и Лолита также объяснили свое присутствие на «голой» вечеринке.

    Сама Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. При этом сообщалось, что на нее подали в суд на 1 млрд рублей.

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    26 декабря 2023, 14:05
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО в 2023 году
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главная задача спецоперации в 2023 году по срыву контрнаступления Украины успешно выполнена, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Он подчеркнул, что президент России и Верховный главнокомандующий Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава министерства обороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач, передает ТАСС.

    Шойгу добавил, что основные усилия в 2023 году были сосредоточены на достижении целей СВО. Главная из них – срыв контрнаступления Украины – успешно выполнена.

    Министр пояснил, что этому способствовало несколько определяющих факторов – создание эффективной системы обороны, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность военной техники, а также умелые действия российских военных.

    Между тем ВС России последовательно двигаются к достижению заявленных целей спецоперации.

    По словам Шойгу, российские войска занимают более выгодные позиции и расширяют подконтрольные территории на всех направлениях.

    Глава МО добавил, что лишь таким путем можно обеспечить мирное социально-экономическое развитие России, а также создать условия по стабилизации ситуации в отдельных конфликтных регионах и мире в целом.

    Также министр доложил, что предприятия ОПК в разы нарастили выпуск самых востребованных средств поражения и оружия для бесперебойного снабжения войск зоне СВО.

    Многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы. Шойгу подчеркнул, что работники российского ОПК «бросили вызов хваленому западному военно-техническому потенциалу».

    Ранее Шойгу заявил, что поддерживающий участников спецоперации народ стал опорой для ВС России.

    Коментарии (62)
    26 декабря 2023, 21:17
    В Роскосмосе запланировали запустить три экспериментальных спутника разведки

    В Роскосмосе заявили о планах запустить три экспериментальных спутника разведки

    В Роскосмосе запланировали запустить три экспериментальных спутника разведки
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Роскосмос запустит три экспериментальных разведывательных спутника в 2025–2026 годах, один из них радиолокационный и два оптических, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

    Сейчас ведется активная работа, заявил он, а также выразил надежду, что спутники запустят в 2025–2026 годах, передает ТАСС.

    Также Борисов сообщил, что летные испытания ракетно-космического комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный завершены.

    Стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку. Ранее была создана вся необходимая эксплуатационная документация и сформированы расчеты, добавил Борисов.

    Глава госкорпорации ранее сообщил, что первый пуск ракеты «Ангара-5» с Восточного запланирован на март 2024 года.


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    26 декабря 2023, 17:12
    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию

    Залужный опроверг запрос на мобилизацию 500 тыс. человек

    Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военное командование Украины не делало запрос на мобилизацию 500 тыс. человек, о чем ранее заявлял президент республики Владимир Зеленский, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Он отметил, что военное командование не делало запрос на конкретные цифры. При этом Залужный подчеркнул, что на регулярной основе делаются запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, передает РИА «Новости».

    При этом он добавил, что на 2024 год уже сформирована цифра, которая учитывает покрытие текущего недокомплекта, формирования новых военных частей и потерь, которые ВСУ может понести в следующем году.

    Ранее сообщалось, что руководство украинской армии предложило президенту страны Владимиру Зеленскому провести дополнительную мобилизацию. Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек, сказал Зеленский.

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    В Раде отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине
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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Пять главных трендов российской политики в 2023 году

    2023 год, вопреки ожиданиям Запада, стал для России годом «белого лебедя», а не «черного». Экономика страны вышла на первое место в Европе. К сотрудничеству с Москвой стремится все больше государств. Но самое главное – это растущее народное единство внутри страны и консолидация общества вокруг национального лидера. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему «Политические итоги 2023 года». Подробности

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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Россия переходит к стратегическому мышлению в Африке

    Прошедший год запомнится как время внушительных побед российской дипломатии в Африке. Москва добилась значимых успехов в военной, энергетической и экономической сферах сотрудничества со странами континента, попутно обвалив влияние Франции на бывшие колонии. За счет чего Россия достигла этих результатов? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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