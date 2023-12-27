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Утверждена индексация отдельных выплат военным
Власти России утвердили индексацию отдельных выплат военным на 4,5%
С 1 января будет осуществлена индексация отдельных выплат военнослужащим на 4,5%, говорится в соответствующем постановлении кабмина России.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Индексируются единовременные пособия и ежемесячная компенсация, установленные законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», передает ТАСС.
Указывается, что индексация коснется выплат военным, сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы и проходившим военные сборы.
Кроме того, индексируются страховые выплаты военным, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Также индексация будет проведена для пособий, которые определены законом «О полиции», и страховых компенсаций участникам добровольческих формирований.
Напомним, в ноябре сообщалось, что в Госдуму внесена поправка, которая позволит провести индексацию в 2024 году окладов денежного содержания военнослужащих и приравненных к ним лиц.