Костомаров оценил возможность выступления спортсменов в нейтральном статусе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, любой спортсмен хочет поехать на Олимпиаду, но, с другой стороны, россиян в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна, и стоит один раз чуть прогнуться, и тебя поставят еще ниже, поэтому все должно решиться на более высоком уровне, передает ТАСС.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе.