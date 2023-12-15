Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».3 комментария
ОКР отказался финансировать спортсменов в нейтральном статусе
Поздняков: ОКР не будет оказывать финансовую поддержку спортсменам с нейтральным статусом
Олимпийский комитет России (ОКР) не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
По его словам, ОКР не будет материально поддерживать спортсменов с нейтральным статусом, передает ТАСС.
Поздняков добавил, что МОК должен дезавуировать собственные рекомендации, восстановить ОКР как полноправного участника олимпийского движения и вернуться на путь, заданный основателем олимпийского движения бароном Пьером де Кубертеном.
Ранее Поздняков заявил, что число российских спортсменов, прошедших отбор на Олимпийские игры в Париже, издевательское.
Напомним, для участия в Олимпийских играх 2024 года лицензии получили шестеро россиян и пятеро белорусов.