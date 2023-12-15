Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Поздняков счел издевательским число отобравшихся на ОИ спортсменов из России
Глава ОК России Поздняков назвал издевательским число отобравшихся на Олимпиаду в Париже российских спортсменов
Число российских спортсменов, прошедших отбор на Олимпийские игры в Париже, издевательское, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Он напомнил, что в Лозанне заявили о готовности допустить российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже, после чего «издевательски озвучили, сколько их».
«Эта цифра сама по себе дает красноречивую оценку их усилий», – отметил Поздняков, передает ТАСС.
В свою очередь министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство и ОКР ждут от Международного олимпийского комитета (МОК) конкретный регламент участия российских спортсменов в Олимпиаде.
«Реагирую на ситуацию спокойно, с ответственностью и чувством собственного достоинства», – сказал министр.
Он напомнил, что президент Владимир Путин четко сказал: право каждого – выбирать участие в нейтральном статусе.
«Те условия, которые сегодня есть, предполагают только нейтральный статус, никаких конкретных регламентов по участию российских и белорусских спортсменов еще не озвучено», – пояснил Матыцин.
Напомним, для участия в Олимпийских играх 2024 года лицензии получили шестеро россиян и пятеро белорусов.