Поздняков счел издевательским число отобравшихся на ОИ спортсменов из России

Глава ОК России Поздняков назвал издевательским число отобравшихся на Олимпиаду в Париже российских спортсменов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он напомнил, что в Лозанне заявили о готовности допустить российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже, после чего «издевательски озвучили, сколько их».

«Эта цифра сама по себе дает красноречивую оценку их усилий», – отметил Поздняков, передает ТАСС.

В свою очередь министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство и ОКР ждут от Международного олимпийского комитета (МОК) конкретный регламент участия российских спортсменов в Олимпиаде.

«Реагирую на ситуацию спокойно, с ответственностью и чувством собственного достоинства», – сказал министр.

Он напомнил, что президент Владимир Путин четко сказал: право каждого – выбирать участие в нейтральном статусе.

«Те условия, которые сегодня есть, предполагают только нейтральный статус, никаких конкретных регламентов по участию российских и белорусских спортсменов еще не озвучено», – пояснил Матыцин.

Напомним, для участия в Олимпийских играх 2024 года лицензии получили шестеро россиян и пятеро белорусов.