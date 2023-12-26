ФСБ задержала уроженца Московской области по подозрению в госизмене

ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах ВС России мужчину

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, ФСБ по Чувашии совместно с московскими коллегами выявило уроженца Московской области, в отношении него возбуждено дело по статье «Госизмена». По предварительным данным, он является сторонником одной из украинских националистических организаций и передавал ее представителям сведения о дислокации объектов Минобороны и промышленных предприятий, расположенных на территории Калужской и Московской и областей, передает ТАСС.

ФСБ также установила, что с января по декабрь 2023 года перечислял деньги ВСУ. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее УФСБ по Псковской области совместно с пограничниками задержали жителя Крыма, который шесть месяцев делал фото, снимал видео военной техники и позиций Российской армии, передавая данные ВСУ.