Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.5 комментариев
Актер Алексей Черных умер от инфаркта
Актер театра и кино Алексей Черных умер в 43 года от инфаркта, сообщается на сайте театра Et Cetera.
Коллеги Черных отмечают, что он был необыкновенно талантливым артистом и человеком сложной душевной жизни, передает РИА «Новости».
Художественный руководитель театра, народный артист РСФСР Александр Калягин назвал Черных одним из самых талантливых артистов.
Черных родился 26 апреля 1980 года. Он окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре Et Cetera с 2003 года. Черных также снимался в сериалах, в числе которых «Сыщики», «Глухарь» и «Ищейка». Кроме того, он занимался озвучиванием кинофильмов и мультфильмов.