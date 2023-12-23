Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
Минобороны Италии призвало к поиску политического решения конфликта на Украине
Министр обороны Италии Крозетто призвал оценить пути к политическому урегулированию конфликта на Украине
Параллельно с военными действиями необходимо оценить пути, которые приведут к политическому урегулированию конфликта на Украине, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Крозетто заявил, что целей, которые недостижимы «военным путем», «можно достичь на дипломатическом фронте». Он считает возможным добиться результата «политическими способами» и «прийти к миру». Крозетто хочет вернуться «к тому, что было до» начала конфликта. По его словам, если «не получается с помощью оружия», следует использовать «другие способы», передает ТАСС со ссылкой на ANSA.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.