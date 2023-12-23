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ФСБ раскрыла подробности вербовки Сафронова
Вербовка бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова началась еще в 2012 году, через год он уже начал получать задания, заявил замначальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ Александр Чабан.
Сафронов впервые познакомился с представителем чешской разведки в 2012 году, тогда это замаскировали под «безобидную встречу двух коллег», сказал Чабан в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Изначально Сафронов не получал никаких заданий, с ним выстраивали отношения. Ближе к 2013 году начались первые предложения и задания для него. Вербовал россиянина гражданин Чехии Мартин Ларыш.
Чабан пояснил, что Ларыш – представитель чешской разведки, Управления по внешним связям и информации. Это орган внешней разведки Чехии, работающий не только на свою страну, но и на НАТО.
Также Чабан сообщал, что Сафронов отправлял немецкой разведке «абсолютно секретную» информацию о ходе российской операции в Сирии в 2015 году, а чешской разведке – данные о российской спутниковой группировке, работавшей в интересах ГРУ.
Сафронов в качестве журналиста долгое время работал в крупных российских СМИ.