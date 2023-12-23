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Дептранс Москвы показал видео ДТП с загоревшимся на МКАД автомобилем
В столице на внешней стороне 49-го километра МКАД столкнулись несколько машин, одна из них загорелась, сообщил департамент транспорта Москвы в субботу.
Автомобиль вынесло на полосу встречного движения после столкновения, после этого он загорелся, сообщил департамент в своем Telegram-канале.
Движение на этом участке затруднено, водителей просят выбирать альтернативные маршруты.
Согласно предварительным данным московской прокуратуры, 20-летний водитель Toyota не смог справиться с управлением и столкнулся с «ГАЗелью» и Great Wall. Одну из машин выбросило на полосу встречного движения, она воспламенилась.
Информация о пострадавших уточняется.
До этого в субботу в Москве произошло две массовых аварии.