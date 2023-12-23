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Space News: США заказали 18 спутников для своих Космических сил у Rocket Lab
Частная компания из США Rocket Lab подписала контракт с американским руководством на поставку 18 спутников, по всей видимости, их передадут Космическим силам США, утверждает портал Space News.
Rocket Lab National Security должна спроектировать, произвести, доставить и ввести в эксплуатацию 18 космических аппаратов по контракту с американским правительством, утверждает Space News со ссылкой на документы комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает РИА «Новости».
Сумма контракта составляет 515 млн долларов.
Имя заказчика не называется, но источники заявили, что, вероятнее всего, им является агентство космического развития, входящее в Космические силы США.
В мае 2023 года британская компания Virgin Orbit за 36 млн долларов продала свои активы, завод по созданию ракет и оборудование штаб-квартиры за 16,1 млн долларов отошли Rocket Lab.