Замдиректора Росзаповедцентра арестовали по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, дело заведено на основе материалов, предоставленных ФСБ и отделом ЭБ и ПК УВД по Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Сейчас его поместили под стражу.

Согласно предварительной версии, подозреваемый обещал помочь фирме заключить рекреационное соглашение на земельный участок в Красной Поляне. За свои услуги он намеревался получить 23 млн рублей.

Передача первой части взятки в 1 млн рублей прошла 20 декабря у одного из кафе в Сочи. Дальнейшие действия пресекли правоохранители.