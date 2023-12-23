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Замдиректора Росзаповедцентра арестовали по делу о взятке
В Сочи арестовали заместителя директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» по делу о получении взятки, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, дело заведено на основе материалов, предоставленных ФСБ и отделом ЭБ и ПК УВД по Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Сейчас его поместили под стражу.
Согласно предварительной версии, подозреваемый обещал помочь фирме заключить рекреационное соглашение на земельный участок в Красной Поляне. За свои услуги он намеревался получить 23 млн рублей.
Передача первой части взятки в 1 млн рублей прошла 20 декабря у одного из кафе в Сочи. Дальнейшие действия пресекли правоохранители.