Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.2 комментария
ВСУ запустили по Донецку американскую противолокационную ракету AGM-88 HARM
Расчеты противовоздушной обороны уничтожили над Донецком американскую противолокационную ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка с помощью высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, ее запустили с самолета, сообщило представительство, передает ТАСС.
ПВО сбили ракету, ее части упали на ЛЭП и рекламный щит на остановке у рынка «Сокол». Данных о пострадавших не поступало.
Ранее при обстреле ВСУ в поселке Алексеевка в Курской области погиб человек.