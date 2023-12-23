Губернатор Старовойт: При обстреле села Курской области со стороны ВСУ погиб человек

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что обстреляно село Алексеевка Глушковского района было обстреляно несколько раз – насчитано около 40 прилетов.

«В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – отметил Старовойт.

Ранее в Минобороны сообщали, что ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

