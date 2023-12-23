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При обстреле села Курской области со стороны ВСУ погиб человек
Губернатор Старовойт: При обстреле села Курской области со стороны ВСУ погиб человек
Житель села Алексеевка Глушковского района Курской области погиб в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он указал, что обстреляно село Алексеевка Глушковского района было обстреляно несколько раз – насчитано около 40 прилетов.
«В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – отметил Старовойт.
Ранее в Минобороны сообщали, что ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.