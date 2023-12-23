Депутат: Зюганов не пошел на выборы президента из-за опасений выступить хуже Грудинина

Депутат Матвейчев: Участвовать в президентских выборах Зюганову помешали опасения выступить хуже Грудинина

Tекст: Андрей Резчиков

«Понятно, что народ пойдет голосовать за Владимира Путина, даже люди левых убеждений, которые на прошлых выборах в Госдуму голосовали за коммунистов. Любой кандидат от коммунистов не наберет больше 10%, результат будет чуть больше 5%», – прогнозирует Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве.

«Поэтому Зюганов, естественно, просто испугался идти на выборы, он же всем рассказывал, что «набрал бы больше Грудина», если бы пошел, а тут раз и такой пшик... Покидать политический олимп на такой минорной ноте Зюганов не хотел бы, – считает Матвейчев. – Поэтому он поставил вместо себя «младшего брата» Харитонова».

Собеседник напомнил, что золотые времена КПРФ были в 1990-е годы, а в последнее время рейтинги низкие. «То, что Зюганов не пошел на выборы, разочарует какую-то часть избирателей КПРФ и членов партии, потому что некоторая часть внутри самой КПРФ рассчитывала на участие в выборах их лидера», – считает Матвейчев.

В субботу предвыборный съезд КПРФ выдвинул депутата Николая Харитонова в качестве кандидата в президенты. Решение было принято в ходе тайного голосования, в бюллетене значился лишь этот кандидат. Всего голосовали 188 делегатов. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что пленум ЦК КПРФ единогласно поддерживает Харитонова, у которого есть блестящий опыт.

Зюганов лично возглавит предвыборный штаб кандидата и будет координировать его работу.

Лидер КПРФ четыре раза баллотировался на пост президента России – в 1996, 2000, 2008 и 2012 годах и каждый раз занимал второе место. В 2004 году от КПРФ был выдвинут Харитонов (тоже занял второе место). В 2018 году от КПРФ вместо Зюганова кандидатом стал директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который получил 11,77% голосов. Это был худший результат КПРФ на президентских кампаниях.