Французы раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

Читатели Le Figaro раскритиковали заявления глав МИД Франции и Британии о Путине

Tекст: Александра Юдина

Один из пользователей отметил, что формулировка изменилась, передает РИА «Новости».

«Сколько надо» – это уже не «до победы», – написал он.

Другой отметил, что надо «наконец сесть за стол переговоров», а третий подчеркнул, что «россияне уже победили».

«Французы больше не хотят поддерживать Украину», – заявил еще один из пользователей.

Читатели пришли к выводу, что в заявлениях политиков видно отчаяние, потому что Запад проигрывает.

Ранее Кэмерон заявил, что обе страны будут поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, чтобы российский лидер «проиграл конфликт», заверив, что конфликт на Украине схож с «постановкой, которая имеет несколько актов».