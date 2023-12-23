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В России обнулили таможенные пошлины на ввоз мяса кур для стабилизации цен
Правительство обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз мяса кур для стабилизации цен
Таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур будут отменены в России с 1 января по 31 декабря следующего года для поддержания стабильных цен на данную продукцию.
В опубликованном на сайте кабмина постановлении указано, что на 2024 год отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн.
Отмечается, что решение принято в связи с необходимостью поддержать стабильные цен на данную продукцию с помощью увеличения предложения на внутреннем рынке.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. В Минсельхозе заявили, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.