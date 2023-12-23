В России обнулили таможенные пошлины на ввоз мяса кур для стабилизации цен

Правительство обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз мяса кур для стабилизации цен

Tекст: Александра Юдина

В опубликованном на сайте кабмина постановлении указано, что на 2024 год отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн.

Отмечается, что решение принято в связи с необходимостью поддержать стабильные цен на данную продукцию с помощью увеличения предложения на внутреннем рынке.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии отмечал, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения. В Минсельхозе заявили, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.

