Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России
Фигуристы Степанова и Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин выиграли соревнования танцевальных дуэтов на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.
По результатам ритм-танца и произвольного танца Степанова и Букин набрали 217,72 балла, «серебро» с общим результатом 204,90 завоевали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Ирина Хавронина и Девид Нарижный (198,90) стали третьими, передает РИА «Новости».
Ранее комиссия Федерации фигурного катания Украины обратилась к ISU с призывом продлить отстранение российских спортсменов от соревнований.