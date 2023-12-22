В Палестине обвинили Израиль в принудительном выселении людей в Иорданию и Египет

Посол Палестины в Вене: Израиль специально выселяет людей из сектора Газа в Иорданию и Египет

Tекст: Вера Басилая

Дипломат считает, что выселение палестинцев противоречит интересам американцев, которые не хотят возгорания конфликта в регионе, ведь Египет и Иордания – союзники США, они не противники, передает РИА «Новости».

Абдель Шафи подчеркивает, что Израиль хотел бы, чтобы было как можно меньше палестинцев, и это принудительное выселение – часть стратегии.

Ранее Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о том, что 1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа за сутки является нарушением прав человека.