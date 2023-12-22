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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как научиться быть русским

    Мы прежде всего должны сами себя полюбить и русское в себе полюбить. Например, перестать экспортировать русскую чернуху и безнадегу. Мир должен видеть в России страну мечты, страну возможностей, центр мира, а не глухую окраину.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

    9 комментариев
    22 декабря 2023, 06:00

    В Палестине обвинили Израиль в принудительном выселении людей в Иорданию и Египет

    Посол Палестины в Вене: Израиль специально выселяет людей из сектора Газа в Иорданию и Египет

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительное выселение палестинцев на территорию Египта и Иордании является частью стратегии Израиля, ему необходимо, чтобы было как можно меньше палестинцев, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Дипломат считает, что выселение палестинцев противоречит интересам американцев, которые не хотят возгорания конфликта в регионе, ведь Египет и Иордания – союзники США, они не противники, передает РИА «Новости».

    Абдель Шафи подчеркивает, что Израиль хотел бы, чтобы было как можно меньше палестинцев, и это принудительное выселение – часть стратегии.

    Ранее Иордания назвала попытки вытеснить палестинцев из Газы равносильным объявлению войны.

    Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что призыв Израиля о том, что 1 млн палестинцев должны покинуть север сектора Газа за сутки является нарушением прав человека.

    20 декабря 2023, 16:23
    Боррель предрек Евросоюзу конец в случае победы России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Европа в опасности. Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», – написал Боррель в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РБК.

    Глава евродипломатии также призвал «засучить рукава, чтобы избежать этого».

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюзу необходимо отказаться от централизации для того, чтобы выжить.

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    19 декабря 2023, 21:57
    В Израиле пообещали отправить лидеров ХАМАС «либо на кладбище, либо в тюрьму»

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия Израиля доставит лидеров радикального палестинского движения ХАМАС «в то место, которого они заслуживают», заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Он выступил на совещании по оценке оперативной ситуации в районе границы с сектором Газа, где упомянул, что Израиль «доставит руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают, – либо на кладбище, либо в тюрьму», передает ТАСС.

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

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    21 декабря 2023, 03:03
    WSJ: ХАМАС отвергло предложение Израиля об обмене заложников

    WSJ: ХАМАС отказалось выдать заложников в обмен на временное прекращение огня

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля об передаче заложников в обмен на прекращение огня на одну неделю, сообщает газета Wall Street Journal.

    Египетские чиновники сообщили изданию, что ХАМАС ответил на предложение Израиля отказом, потребовав, чтобы сначала вступило в силу прекращение огня. По словам чиновников, ХАМАС намерен вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Газета пишет, что в рамках новой сделки Израиль хотел добиться освобождения 40 заложников, включая всех женщин, детей и пожилых мужчин, нуждающихся в лечении, в обмен на военную паузу на одну неделю и пропуск гуманитарной помощи.

    Между тем, группировка «Исламский джихад» (запрещена в России) требует освобождение Израилем всех заключенных движения в количестве нескольких тысяч в обмен на более 100 остающихся в секторе Газа заложников.

    Ранее СМИ писали, что Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на заложников.

    Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. Однако 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.

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    21 декабря 2023, 07:07
    Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа

    Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа, где расположены убежища с переехавшими с севера анклава

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти отдали приказ об эвакуации населения на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, там расположены 32 убежища, в которых находится 141 тыс. внутренне перемещенных лиц, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

    В ООН отметили, что новая территория, которая подлежит немедленной эвакуации, охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис, передает ТАСС.

    Как отмечает УКГВ, на этой территории находятся 32 убежища, в которых укрываются более 141 тыс. внутренне перемещенных лиц с севера анклава.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава.

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    21 декабря 2023, 07:50
    В Палестине оценили шансы России внести вклад в урегулирование конфликта в Газе

    Посол Палестины в Вене: Россия может внести хороший вклад в урегулирование конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Россия имеет все шансы внести очень хороший вклад в урегулирование израильско-палестинского конфликта, она является глобальной державой, которая также имеет физическое присутствие на Ближнем Востоке, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Посол отметил, что Россия поддерживает отношения как с Палестиной, так и с Израилем, и у нее очень хорошие контакты с ХАМАС на палестинском уровне, а также с Сирией, Палестиной, передает РИА «Новости».

    По его словам, благодаря этому Россия имеет все шансы сыграть позитивную роль. Кроме того, позиция России в отношении этого конфликта основана на международном консенсусе: два государства, она была одной из первых стран в мире, которые признали Палестину государством.

    Дипломат отметил, что Россия с самого начала конфликта находилась в непосредственном контакте со всеми его сторонами, пригласила делегацию ХАМАС в Москву и постоянно работает над этим вопросом.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто сможет стать посредником между Израилем и Газой.

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    21 декабря 2023, 06:29
    В Палестине исключили исчезновение ХАМАС после конфликта

    Посол Палестины в Вене: ХАМАС не исчезнет, даже если будет побеждено в военном плане

    Tекст: Вера Басилая

    ХАМАС может прекратить свое существование как военная структура, но продолжит действовать как политическая сила и останется важным игроком в политической арене Палестины, заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

    Абдель Шафи затруднился ответить на вопрос о будущей роли ХАМАС в управлении сектором Газа. По его словам, все зависит от того, насколько ослаблено движение и способно ли оно продолжать сопротивление военными средствами. Дипломат подчеркнул, что у ХАМАС есть приверженцы по всему миру, поэтому движение сохранит свое влияние в любом случае, передает РИА «Новости».

    Посол надеется, что после войны будет установлена система, позволяющая провести выборы, чтобы люди смогли выразить свою волю.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ доставит лидеров радикального палестинского движения ХАМАС «в то место, которого они заслуживают».

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

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    19 декабря 2023, 21:40
    В Израиле заявили о расширении зоны наземной операции в Газе

    Министр обороны Израиля Галант заявил о расширении зоны наземной операции в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зона проведения израильской операции в секторе Газа будет расширена и охватит дополнительные районы палестинского анклава, заявил глава минобороны Израиля Йоав Галант.

    «Наземная операция распространится на дополнительные районы», – сказал Галант в ходе поездки к границе с Газой, пишет газета The Times of Israel, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что под новыми зонами министр может подразумевать город Рафах на юге Газы и районы в центральной части анклава.

    Ранее Галант назвал сроки уничтожения палестинского движения ХАМАС.

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    19 декабря 2023, 11:47
    Посол Израиля рассказал об остающихся в плену ХАМАС россиянах

    Посол Израиля: Трое россиян еще удерживаются ХАМАС, всего в плену около 130 заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трое граждан России по-прежнему удерживаются радикальным палестинским движением ХАМАС, всего в плену остается порядка 130 заложников, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви в эфире канала «Россия-24».

    По его словам, в плену у ХАМАС остаются 130 заложников, из которых 11 не граждане Израиля, в том числе трое россиян, передает ТАСС.

    Ранее в МЧС сообщили, что Ил-76 доставил в столичный аэропорт Домодедово последнюю группу граждан России и членов их семей, которые решили эвакуироваться из сектора Газа.

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    21 декабря 2023, 12:34
    Израиль отказался от сделки по обмену по аналогии с освобождением Гилада Шалита

    Телеканал Al Hadath: Израиль отказался от сделки по обмену по аналогии с освобождением Гилада Шалита

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль отказался провести сделку по обмену заложников на заключенных, которая была бы аналогична освобождению израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году, когда были отпущены 1027 палестинцев, сообщил канал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

    По информации СМИ, палестинские радикалы ХАМАС и «Исламский джихад» утвердили список из 500 палестинских заключенных, которых они бы хотели освободить в рамках соглашения об обмене. Однако, по данным телеканала, Израиль отказался от этих условий, передает ТАСС.

    ХАМАС в свою очередь потребовало от посредников оказать давление на Тель-Авив, с тем чтобы его военные прекратили задержания палестинцев. Представители ХАМАС заявили, что это необходимо сделать до того, как начнутся какие-либо переговоры о прекращении огня.

    Между тем, по данным Wall Street Journal, ХАМАС отвергло предложение Израиля о передаче заложников в обмен на прекращение огня на неделю.

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    20 декабря 2023, 17:25
    Лавров призвал скорее решить проблему создания палестинского государства

    Лавров призвал как можно скорее решить проблему создания палестинского государства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства, поэтому ее нужно решить незамедлительно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

    По его словам, кризис на Ближнем Востоке обострил до предела проблему создания палестинского государства, эту задачу необходимо выполнить как можно скорее, потому что в противном случае эти вспышки насилия будут продолжаться, передает ТАСС.

    Ранее в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри призвали к скорейшему прекращению огня в зоне боевых действий в секторе Газа.

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    20 декабря 2023, 10:24
    Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на заложников

    Axios: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на более 30 заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль предложил ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня: недельное перемирие в обмен на освобождение более 30 удерживаемых в секторе Газа заложников, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    По их данным, глава израильской разведки «Моссад» Дэвид Барнеа в рамках своих переговоров с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани представил инициативу Израиля о возобновлении переговоров по мирному соглашению, передает ТАСС.

    Axios утверждает, что Барнеа предложил освободить из анклава почти 40 человек в обмен на приостановку Израилем военных действий в Газе минимум на неделю и освобождение палестинских заключенных, осужденных за более тяжелые преступления, чем те, что были выпущены в рамках предыдущего соглашения.

    Портал отмечает, что это первое предложение о гуманитарной паузе, которое Израиль представил своим визави с 1 декабря.

    Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.

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    21 декабря 2023, 11:18
    Бойцы «Хезболла» обстреляли из минометов город на севере Израиля

    Бойцы «Хезболла» обстреляли из минометов город Кирьят-Шмона на севере Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряды шиитской партии «Хезболла» обстреляли из минометов израильский город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном, говорится в заявлении военно-информационной службы «Хезболла».

    Как говорится в заявлении, операция была проведена в ответ на израильские атаки на ливанские населенные пункты. В сообщении подчеркивается, что «Хезболла» «не потерпит вражеских посягательств на мирные города и села и не допустит причинения вреда гражданскому населению», передает ТАСС.

    Отмечается, что шиитские бойцы нанесли по Кирьят-Шмоне удары из РСЗО.

    Отряды «Хезболла» выпустили также зажигательные снаряды по израильскому району Биранит после обстрела Хорш-эр-Рахеба израильской артиллерией.

    Ранее беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем.

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    20 декабря 2023, 17:10
    МИД: Вывоз оставшихся в Газе россиян будет осуществляться на индивидуальной основе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по вывозу оставшихся в секторе Газа российских граждан будет вестись на индивидуальной основе после завершения организованной эвакуации, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она отметила, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина оперативная группа МЧС завершила работу в Египте по эвакуации россиян из Газы и вернулась в Москву, работа по обращениям оставшихся в Газе россиян будет продолжена на индивидуальной основе, передает ТАСС.

    Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что трое граждан России по-прежнему удерживаются радикальным палестинским движением ХАМАС.

    Напомним, 18 декабря в МЧС сообщили, что Ил-76 доставил в столичный аэропорт Домодедово последнюю группу граждан России и членов их семей, которые решили эвакуироваться из сектора Газа.

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    19 декабря 2023, 13:14
    Песков назвал «титанической» работу по эвакуации россиян из сектора Газа

    Песков назвал «титанической» проделанную работу по эвакуации россиян из сектора Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия проделала очень сложную работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Проделана огромная работа. Это были действительно абсолютно титанические условия... Но работа дала очень хороший результат», – приводит ТАСС слова Пескова.

    Пресс-секретарь президента отметил, что для вывоза россиян был организован слаженный механизм работы, поддерживались контакты «со всеми сторонами, которые причастны к этой ситуации», достигались «очень сложные договоренности», а также обеспечивалась технологическая и логистическая цепочки.

    «Конечно, работа выполнена очень хорошая, главное, нужная», – подчеркнул представитель Песков.

    Ранее посол Израиля в России рассказал, что в плену ХАМАС остаются около 130 заложников, в том числе трое граждан России.

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    20 декабря 2023, 13:14
    Стало известно об обсуждении нового перемирия в Газе

    Reuters: Идет обсуждение нового перемирия в Газе при посредничестве Катара и Египта

    Tекст: Александра Юдина

    Активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта, сообщает Reuters.

    По информации осведомленного источника, стороны обсуждают возможность того, что в ходе нового перемирия радикальное палестинское движение ХАМАС вернет часть израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных Израилем, передает ТАСС.

    В данный момент неизвестно, какое число людей планируется освободить.

    Ранее Израиль предложил ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня: недельное перемирие в обмен на освобождение более 30 удерживаемых в секторе Газа заложников.

    Напомним, последнее перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. Однако 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС.

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