Участниками конкурса «Это у нас семейное» стали более 100 тыс. семейных команд

Семейный проект, объединяющий поколения, стартовал в преддверии Года семьи. О его запуске 1 сентября объявил президент России. За три с половиной месяца конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его участниками стали семьи из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы получили заявки на участие в конкурсе из всех регионов России. Наиболее активными оказались Центральный и Приволжский федеральные округа – 27% и 22% регистраций, соответственно. Из Южного федерального округа, включая новые регионы, было подано 12% заявок, из Сибирского – 11%. Из Уральского и Северо-Западного федеральных округов подали заявки по 10% участников. Из ДФО поступило 5% регистраций, из СКФО – 3%» – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Одна из самых многочисленных семей, участвующих в конкурсе, – команда Сунцовых из села Дебесы Удмуртской Республики, она насчитывает 25 участников. Самая многочисленная команда по количеству детей, – семья Ольховских из поселка Целинный Забайкальского края. Всего в семье 26 детей, 23 из которых – приемные, а в конкурсе участвует 21 ребенок. В конкурсе принимают участие крепкие дружные семьи, например, Василий и Евдокия Безруковы из поселка Кулебаки Нижегородской области в ноябре отметили юбилей – 70 лет совместной жизни, а им самим уже исполнилось по 90 лет.



До 15 января 2024 года продолжится дистанционный этап конкурса. Он стартовал 25 октября. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы.

По итогам всего дистанционного этапа весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона, где семьи посоревнуются за главные призы. 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.