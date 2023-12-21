Новый владелец заводов Heineken в России объяснил сумму сделки в 1 евро

Покупатель российских заводов Heineken в России оценил расходы на приобретение пивоварен

Tекст: Александра Юдина

По его словам, компания фиксировала цену покупки Heineken Russia, она составляет в размере 1 евро за 100% акций, при этом российская компания взяла на себя обязательства погасить долг российского подразделения Heineken перед головной структурой в размере 100 млн рублей, передает РБК.

Сагал подчеркнул, что по факту обязательства по оплате составят 11,5–12 млрд рублей, именно на такую сумму были взяты кредиты.

«Объединенные пивоварни», когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не 1 евро», – пояснил он.

Также в Heineken заявляли, что потеряли на продаже российского бизнеса 300 млн евро, однако новый владелец ОПХ не согласен с тем, что чуть больше чем за 100 млн евро он получил активы на 400 млн евро.

«Не мы предлагали условия сделки Heineken, а они нам. У нас не было торга, мы приняли их условия и пошли на определенный риск, так как сделка проходила в условиях дефицита времени. В отчете независимого оценщика, которого выбирал Heineken, стоимость бизнеса ОПХ в несколько раз меньше суммы потерь, указанной в пресс-релизе Heineken», – резюмировал Сагал.

В августе Heineken завершил сделку по продаже активов в России группе «Арнест», хотя пивоваренный концерн констатировал усложнение условий выхода из российских активов.

До этого Heineken заявил, что покинет российские активы в первой половине 2023 года.

