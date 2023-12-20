Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
На Украине предложили обязать работодателей доставлять уклонистов в военкоматы
Владельцев предприятий на Украине могут обязать лично доставлять в военкоматы сотрудников, которые переехали из других городов и не встали на воинский учет, заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
По его словам, для этих целей есть реестр военнообязанных «Оберег», но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, передает ТАСС.
Поэтому будет проще просто обратиться к владельцам предприятий, чтобы они доставляли военнообязанных сотрудников, сменивших место жительство, лично.
Он напомнил, что уклонистом считается тот военнообязанный гражданин, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не станет подписывать закон о мобилизации женщин.