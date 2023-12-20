На Украине предложили обязать работодателей доставлять уклонистов в военкоматы

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, для этих целей есть реестр военнообязанных «Оберег», но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, передает ТАСС.

Поэтому будет проще просто обратиться к владельцам предприятий, чтобы они доставляли военнообязанных сотрудников, сменивших место жительство, лично.

Он напомнил, что уклонистом считается тот военнообязанный гражданин, который при смене места жительства в семидневный срок не встал на учет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не станет подписывать закон о мобилизации женщин.