Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
Bridgestone решил продать российские активы холдингу S8 Capital
Японская компания Bridgestone решила продать свои российские активы холдингу S8 Capital
Японский производитель шин Bridgestone намерен продать свои российские активы холдингу S8 Capital.
«Bridgestone Europe NV/SA объявил о продаже российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital», – приводит ТАСС заявление компании.
Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве.
Отмечается, что сделка получила «все необходимые одобрения регулирующих органов».
В октябре 2022 года сообщалось, что Bridgestone начала поиск покупателя активов в России.
Компания Bridgestone, работающая в России с 1998 года, в марте объявила о решении приостановить работу своего завода в Ульяновске в связи с ситуацией вокруг Украины. После этого компания «продолжала поддерживать своих российских сотрудников, полностью выплачивая им заработную плату и пособия».