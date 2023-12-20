Bridgestone решил продать российские активы холдингу S8 Capital

Японская компания Bridgestone решила продать свои российские активы холдингу S8 Capital

Tекст: Денис Тельманов

«Bridgestone Europe NV/SA объявил о продаже российских активов многопрофильной холдинговой компании S8 Capital», – приводит ТАСС заявление компании.

Соглашение включает в себя завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве.



Отмечается, что сделка получила «все необходимые одобрения регулирующих органов».

В октябре 2022 года сообщалось, что Bridgestone начала поиск покупателя активов в России.

Компания Bridgestone, работающая в России с 1998 года, в марте объявила о решении приостановить работу своего завода в Ульяновске в связи с ситуацией вокруг Украины. После этого компания «продолжала поддерживать своих российских сотрудников, полностью выплачивая им заработную плату и пособия».