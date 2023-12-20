В Волгограде ограничили работу аэропорта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, из-за ограничений по аэронавигации рейс S72141 авиакомпании Сибирь прибудет из Москвы с задержкой, кроме того, командир воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) принял решение следовать на запасной аэродром Саратова, передает ТАСС.

На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены.

Ранее два рейса из Москвы в Волгоград были задержаны из-за ограничений по аэронавигации после атаки БПЛА в Волгоградской области.

Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что ПВО отразила атаку 33 беспилотников над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.