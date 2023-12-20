Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, и прямо говорят о тех проблемах, которые несёт Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы, и действуют в её рамках.0 комментариев
В Волгограде ограничили работу аэропорта
Аэронавигация аэропорта Волгограда ограничена в среду, задержаны два самолета, сообщила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.
По ее словам, из-за ограничений по аэронавигации рейс S72141 авиакомпании Сибирь прибудет из Москвы с задержкой, кроме того, командир воздушного судна авиакомпании «Победа» (рейс DP6965) принял решение следовать на запасной аэродром Саратова, передает ТАСС.
На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены.
Ранее два рейса из Москвы в Волгоград были задержаны из-за ограничений по аэронавигации после атаки БПЛА в Волгоградской области.
Напомним, в воскресенье Минобороны сообщило, что ПВО отразила атаку 33 беспилотников над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.