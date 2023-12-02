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Умерла оперная певица Медея Амиранашвили
Оперная певица, народная артистка Грузии и СССР Медея Амиранашвили ушла из жизни в возрасте 93 лет, сообщила Тбилисская государственная консерватория.
Консерватория выразила огорчение в связи со смертью народной артистки, лауреата премии имени Закария Палиашвили, обладательницы ордена царицы Тамар и ордена Чести, легендарной сопрано Медея Амиранашвили, передает ТАСС.
Медея Амиранашвили родилась в Тбилиси в 1930 году. С 1954 по 1991 год была солисткой Грузинского театра оперы и балета, исполнив среди прочих партии Маро в опере «Даиси» Захария Палиашвили, Наны в одноименной опере Реваза Габичвадзе, Татьяны в «Евгении Онегине» и Лизы в «Пиковой даме» Петра Чайковского, Виолетты в «Травиате» Джузеппе Верди, Мадам Баттерфляй в одноименной опере Джакомо Пуччини, Земфиры* в «Алеко» Сергея Рахманинова.
С 1991 по 2006 годы Амиранашвили занимала должность художественного руководителя Кутаисского государственного оперного театра. Была депутатом Верховного совета Грузинской ССР VII созыва (1967-1970).
В сентябре в Грузии на 80-м году жизни скончалась оперная певица, народная артистка СССР Цисана Татишвили.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом