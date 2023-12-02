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Умер Герой Советского Союза Александр Солуянов
Герой Советского Союза, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, проявивший мужество и героизм в ходе войны в Афганистане, скончался в 69 лет, сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев.
Юрьев подтвердил смерть Солуянова, передает ТАСС.
С 1971 по 1975 годы Солуянов проходил обучение в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. С 1977 по 1980 годы возглавлял роту курсантов в РВВДКУ. С 1982 по 1984 годы воевал в Афганистане.
Звание Героя Советского Союза было присвоено ему 23 ноября 1984 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где тогда еще майор Солуянов командовал парашютно-десантным батальоном 350-го гвардейского парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Ранее на 104-м году жизни умер участвовавший в Сталинградской битве Герой Советского Союза, бывший командующий Дальней авиацией ВВС СССР Василий Решетников.