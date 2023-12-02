Суд арестовал четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Tекст: Валентина Григоренко

В пресс-службе указали, что в Калужском районном суде Калужской области только что окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в резонансном похищении девочки в Козельске, передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который в последующем может быть продлен.

Как уточнили в пресс-службе, за совершение преступлений арестованным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области 40-летний ранее судимый мужчина арестован на два месяца.

Напомним, сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и требовании у ее матери выкупа в размере 1,5 млн рублей.

В четверг в СК сообщили, что исчезнувшая в Калужской области девочка найдена живой.