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Суд арестовал четырех подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Все четверо подозреваемых в похищении девочки в Калужской области арестованы на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В пресс-службе указали, что в Калужском районном суде Калужской области только что окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в резонансном похищении девочки в Козельске, передает РИА «Новости».
Отмечается, что суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, который в последующем может быть продлен.
Как уточнили в пресс-службе, за совершение преступлений арестованным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее сообщалось, что один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области 40-летний ранее судимый мужчина арестован на два месяца.
Напомним, сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и требовании у ее матери выкупа в размере 1,5 млн рублей.
В четверг в СК сообщили, что исчезнувшая в Калужской области девочка найдена живой.