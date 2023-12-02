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В Калуге начали рассмотрение дела о похищении восьмилетней девочки
Калужский районный суд Калужской области приступил к рассмотрению ходатайств следствия о заключении под стражу подозреваемых в похищении восьмилетней девочки и требовании выкупа за нее, сообщила прокуратура региона.
В СУСК России по Калужской области уточнили, что по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж, их общий сын 21 года, и нынешний муж женщины 40 лет, передает РИА «Новости».
Как указал представитель СУСК по региону, в суд женщину доставили отдельно, мужчин отдельно.
В пятницу сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в похищении восьмилетней девочки в Калужской области и требовании у ее матери выкупа в размере 1,5 млн рублей.
Ранее в СК сообщили, что исчезнувшая в Калужской области девочка найдена живой.