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Летевший из Петербурга самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет из Петербурга, который готовился к аварийной посадке, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как указал источник, воздушное судно в 13:11, мск благополучно совершило посадку. По его словам, сейчас начинаются штатные процедуры по обслуживанию пассажиров рейса на прилете. В пресс-службе добавили, что самолет сел в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что на данный момент 162 пассажира рейса «Санкт-Петербург-Москва» благополучно доставлены в столичный аэропорт Шереметьево. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент спецслужбы осматривают воздушное судно, и если будут выявлены нарушения прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования.
Отмечается, что организована проверка безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета.
Ранее в ГУМЧС РФ по Сахалинской области сообщили, что самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.