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Выборы-2024: Новые регионы покажут Украине, что больше не боятся ее
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Главврач Новокаховской горбольницы Грибовская: Украине не удастся запугать Херсонскую область во время выборов
Изменения, которые произошли в регионе за последний год, невозможно не заметить – строятся больницы, завозится современное медоборудование, люди получают своевременную помощь. Все это – благодаря России, поэтому жители Херсонской области однозначно пойдут на выборы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала главврач Новокаховской центральной городской больницы Екатерина Грибовская.
«Жители Херсонской области поддерживают действия России. Несмотря на угрозы со стороны украинских властей, мы шли голосовать на референдуме, затем выбирали депутатов в региональный парламент и местные советы. И мы будем также активны весной, в этом я не сомневаюсь. Наш регион больше не удастся запугать», – сказала Екатерина Грибовская, главврач Новокаховской центральной городской больницы.
«Те положительные изменения, которые произошли в регионе за последний год, нельзя не заметить. Строятся школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, поступает новое медицинское оборудование, которое раньше было нам просто недоступно», – отмечает собеседница.
«Мы, врачи, радуемся от того, что можем лечить людей в комфортных условиях и при этом консультироваться со специалистами ведущих медицинских центров и НИИ России. Раньше жители не имели доступа к такой помощи, так как все было платно. Наша жизнь меняется к лучшему и все это благодаря России, поэтому мы однозначно пойдем на выборы», – резюмировала Грибовская.