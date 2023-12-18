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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 17:35

    Анонсировано участие Путина в итоговой коллегии Минобороны

    Tекст: Ольга Иванова

    Во вторник, 19 декабря, президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны России.

    На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил РФ в 2023 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Отмечается, что с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

    17 декабря 2023, 17:06
    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

    Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

    Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Россия не променяет свой суверенитет на колбасу и не станет чьим-то сателлитом, заявил российский лидер Владимир Путин на XXI съезде партии «Единая Россия».

    «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», – отметил он, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

    «Развязав против нас настоящую агрессию, – она шла по нарастающей из года в год, – элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», – уточнил глава государства.

    По его словам, «способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов».

    «Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – подчеркнул Путин.

    «Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость», – указал президент. Он считает, что Россия смогла ответить на вызовы, потому что «последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре».

    «Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – перечислил он.

    Он заявил, что Россия не просто вправе быть сильной, для страны – это жизненная необходимость. «Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной», – сказал президент.

    В четверг Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил он.

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    17 декабря 2023, 11:10
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России». «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заметил президент России.

    Путин отметил также, что Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО.

    «Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО», – сказал он.

    Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними отношения».

    «Мы заинтересованы в развитии отношений со странами НАТО», – заявил глава государства

    Ранее президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

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    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

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    17 декабря 2023, 10:32
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.

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    17 декабря 2023, 10:39
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».

    «Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», – напомнил старые антироссийские идеи президент.

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

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    17 декабря 2023, 13:17
    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год

    Путин: Бокал шампанского с близкими людьми в Новый год

    Путин рассказал, как и с кем встретит Новый год
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими, подарки он еще не выбирал, но попробует сделать приятное.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    «Я еще не был в магазине, не выбирал подарки, но постараюсь для тех людей, с которыми встречаю Новый год, сделать что-то приятное», – сказал российский лидер.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции посоветовал россиянам в новогодние праздники уделить внимание семье.

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    15 декабря 2023, 22:47
    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть из музея флаг дореволюционного корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» следует вернуть из музея и передать на новый одноименный подводный крейсер, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что следует с «коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер». По его мнению, «это будет справедливо», передает РИА «Новости».

    Андреевский флаг корабля «Александр III» был спущен, когда после Гражданской войны барон Петр Врангель увел флот в Турцию, а позднее – в Африку. Флаг попал в Австралию, но несколько лет назад его удалось вернуть в Россию.

    Напомним, 11 декабря в Северодвинске Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

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    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    15 декабря 2023, 22:30
    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто допустил участие Путина в церемонии поднятия флага на АПЛ без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки
    @ Кирилл Иодас/пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без головного убора, следует выпороть.

    «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки», – заявил Зюганов, указав, что температура воздуха – минус 15 градусов. Лидер КПРФ сказал, что в ситуации, когда продолжается военный конфликт, здоровье главнокомандующего – «это здоровье нации». «Мы им сделаем замечание», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

    Глава Российского государства Владимир Путин с улыбкой сказал, что «и на свой счет принимает замечания». «Выпорем – это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», – пошутил Путин.

    Напомним, речь идет об участии Путина в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске.


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    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

    Коментарии (3)
    17 декабря 2023, 20:30
    Командир «Ахмата»: Россия не собирается озираться на Запад

    Командир «Ахмата» Алаудинов: За годы президентства Путина Россия стала более сплоченной

    Командир «Ахмата»: Россия не собирается озираться на Запад
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В ходе съезда «Единой России» чаще обычного звучали тезисы про суверенитет и сплоченность. Глава государства Владимир Путин в своей речи также обозначил внешние вызовы для России и ответы на них, сказали газете ВГЛЯД командир «Ахмата» Апти Алаудинов и депутат Госдумы Елена Цунаева. В воскресенье на площадке выставки «Россия» на ВНДХ прошел ХХI съезд «Единой России», где было поддержано самовыдвижения Путина на выборах президента России.

    «Этот съезд стал сигналом нашим заокеанским оппонентам, которые долгое время надеялись, что Россия не выдержит и распадется под внешним давлением. Пусть они знают, что Россия – это очень сильное государство, ставшее в ходе СВО еще крепче и сильнее», – заявил Апти Алаудинов, Герой России, командир подразделения «Ахмат».

    «Все мы видим, как за годы президентства Путина Россия стала более сплоченной. А за последние пару лет мы и вовсе сначала стали сильнее в боевом потенциале, а затем перешли на новый этап возрождения государства – духовно-нравственный. Я считаю, это самая важная и большая наша победа за два десятилетия. Пусть наши геополитические противники знают, что мы не собираемся озираться на Запад или ориентироваться на него. Теперь их очередь, разинув рты, следить за нами», – добавил собеседник.

    «В выступлении Владимира Путина я обратила внимание на то, что в этот раз он больше обычного говорил о международной повестке», – отметила Елена Цунаева, первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. – «Тем самым глава государства обозначил внешние вызовы для России и наши ответы на них. Довольно часто фигурировала повестка суверенитета – политического, экономического, технологического, ментального».

    «На съезде также обсудили важность наращивания работы по противодействию попыткам наших противников расколоть страну по межконфессиональному или национальному векторам. И конечно, одним из самых важных тезисов встречи стал посыл о том, что для нас важен каждый гражданин, независимо от того, в какой сфере он трудится», – подчеркнула депутат.

    Также на на съезде был сделан особый акцент на партийном строительстве деятельности первичных отделений. «Председатель партии Дмитрий Медведев предложил провести год так называемых «первичек». Соответствующие задачи делегированы региональным руководителям», – указала Цунаева. А поправки в устав, которые были внесены в рамках съезда, в основном связаны с усилением контроля за теми, кто представляет партию власти. «На нас смотрит вся страна. И даже один несознательный представитель может бросить тень на всю партию», – пояснила она.

    В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве прошел ХХI съезд «Единой России». Участие в нем приняли более тысячи человек со всей страны. Партия приняла единогласное решение о поддержке кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году.

    В ходе своего выступления президент подчеркнул: Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. «Элиты Запада полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны, и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых «цветных» переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – сказал Путин,

    «Мы ответили на вызовы, потому что последовательно, шаг за шагом, из года в год шли по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, экономике, образовании и культуре, развивали российский федерализм, наше законодательство и прочную конституционную основу, опирались на многовековой опыт нашего государства, ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – подчеркнул российский лидер.

    Он также отметил: программа развития России будет сформулирована вместе с гражданами страны. «Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», – сказал Путин.

    Коментарии (7)
    15 декабря 2023, 22:59
    Путин сообщил об отмене комиссии за оплату ЖКХ для льготников и пенсионеров

    Путин сообщил о решении властей России распространить отмену комиссии за оплату ЖКХ на всех пенсионеров и льготников

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что оговорился, когда сообщал об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров. Он пояснил, что данная мера коснется всех льготников и пенсионеров.

    Путин напомнил, что «сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ». Он отметил, что говорил о соответствующем решении «в отношении пенсионеров». «На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил Путин, «исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники». Однако, указал он, не все пенсионеры являются таковыми. «Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», – заявил президент.

    Он сообщил, что кабмин «после этого принял решение распространить это решение на всех пенсионеров». Как отметил Путин, «польза от этих прямых линий очевидна». Он назвал свою оговорку «хорошей».

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. Ведущий Павел Зарубин спросил у него: «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – ответил Путин.

    Коментарии (54)
    17 декабря 2023, 16:39
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    Медведев: Победа Путина на выборах должна быть абсолютно бесспорной
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа президента России Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    На съезде партии он заявил, что победа Путина должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. По мнению Медведева, «это дело каждого члена партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Коментарии (30)
    16 декабря 2023, 23:43
    Трамп цитатой Путина обвинил Байдена в угрозе демократии в США

    Дональд Трамп назвал Байдена угрозой демократии в США, процитировав Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина «О гнилости американской политической системы».

    Трамп процитировал слова Путина о том, что преследование политических оппонентов в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», передает ТАСС.

    По словам бывшего американского президента, администрация Байдена готова нарушить Конституцию США ради победы.

    Ранее Путин заявил, что преследование Трампа, который в данный момент претендует на переизбрание, демонстрирует «гнилость» политической системы Штатов.

    Коментарии (2)
    17 декабря 2023, 17:00
    Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
    Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2024 году.

    На съезде партии председатель ЕР Дмитрий Медведев поставил на голосование предложение поддержать выдвижение Путина кандидатом на должность президента России на выборах. Вопрос был принят съездом единогласно, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил о своем участии в предстоящих президентских выборах во время неформального общения с Героями России в Кремле. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Напомним, Медведев заявил, что Путина как кандидата в президенты поддержат все члены «Единой России». Также он отметил, что победа Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной.

    Коментарии (13)
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    Когда США научатся уважать Россию

    На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности

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    Северный морской путь получит поддержку из космоса

    Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности

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    Румыния заставила Украину сдаться

    Румыния одержала крупную победу в споре с Украиной, который длился целых двадцать лет. Фактически Бухарест принудил Киев к капитуляции в крайне важном вопросе, касающемся свободного доступа Украины к Черному морю. О чем идет речь, какой ширмой Румыния прикрывала свои финансовые интересы и при чем тут приманка в виде начала переговоров о принятии Украины в ЕС? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

    • Урсула подавила бунт против Зеленского

      Вопреки всем ожиданиям, страны ЕС все-таки проголосовали за то, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Для того Урсуле фон дер Ляйен пришлось сломать через колено Австрию, Словакию и Венгрию, премьера которой Виктора Орбана отправили за кофе, чтобы он не помешал большому делу. Что вообще происходит?

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