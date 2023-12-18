Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
Лавров объяснил отчаянием Байдена его слова о нападении России на страны НАТО
Лавров: Заявления Байдена о возможности нападения России на НАТО говорят о его отчаянном положении
Заявления президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия после победы на Украине якобы сразу «возьмется за НАТО», показывает их отчаянное положение, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
Лавров назвал слова Остина и Байдена о незамедлительном нападении РФ после победы над Украиной на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО «чушью» и «бредятиной», передает ТАСС.
Министр добавил, что российский лидер прокомментировал эти высказывания, однако сам факт, что серьезные люди, глава Пентагона, президент США, произносят такие слова вслух, говорит об «их очень отчаянном положении».
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По его словам, если Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».