Выборы-2024: Голосование – это инструмент поддержки динамики развития России

Хормейстер Михаил Турецкий: Мы все друг от друга зависим, в том числе – на выборах

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россиянам нужно ходить на выборы, потому что посредством электоральных процедур мы сами выбираем свое будущее. И если люди понимают, что они двигаются по жизни в правильном направлении, их устраивают те векторы, по которым развивается наша страна, то тогда надо поддерживать это движение вверх», – пояснил Михаил Турецкий, народный артист России, основатель «Хора Турецкого», продюсер.

«Если же человек хочет внести какие-то коррективы в развитие страны или указать власти на некоторые, по его мнению, лакуны в политике, то и тогда ему нужно проголосовать, чтобы выразить свою позицию, донести свою точку зрения. Таким образом, выборы – это универсальный инструмент народовластия для всех россиян», – подчеркнул собеседник.

«Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества», – так говорил вождь мирового пролетариата. Мы все друг от друга зависим, в том числе – на выборах. Поэтому мысль, что «от меня ничего не зависит», нужно оставить», – отметил хормейстер.

«Что касается лично меня, я считаю, что сейчас Россия развивается в максимально позитивном и правильном ключе. Найден нужный вектор, собрана профессиональная команда управленцев во главе с гарантом конституции – Владимиром Путиным», – добавил он.

«Я постоянно путешествую по стране и миру, я вижу, как меняется Россия, и могу сравнивать нашу Родину с другими государствами. Могу сказать, что, например, в США видна какая-то заморозка развития, стагнация. А в России, напротив, динамика. И эту динамику нужно поддерживать, в том числе в рамках участия в электоральных процессах», – резюмировал народный артист России.