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Выборы-2024: Голосование – это инструмент поддержки динамики развития России
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Хормейстер Михаил Турецкий: Мы все друг от друга зависим, в том числе – на выборах
Выборы – универсальный инструмент народовластия для всех россиян. Тогда как ряд западных стран показывает стагнацию, в России видна динамика развития. И эту динамику нужно поддерживать, в том числе в рамках участия в электоральных процессах, сказал газете ВЗГЛЯД хормейстер Михаил Турецкий.
«Россиянам нужно ходить на выборы, потому что посредством электоральных процедур мы сами выбираем свое будущее. И если люди понимают, что они двигаются по жизни в правильном направлении, их устраивают те векторы, по которым развивается наша страна, то тогда надо поддерживать это движение вверх», – пояснил Михаил Турецкий, народный артист России, основатель «Хора Турецкого», продюсер.
«Если же человек хочет внести какие-то коррективы в развитие страны или указать власти на некоторые, по его мнению, лакуны в политике, то и тогда ему нужно проголосовать, чтобы выразить свою позицию, донести свою точку зрения. Таким образом, выборы – это универсальный инструмент народовластия для всех россиян», – подчеркнул собеседник.
«Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества», – так говорил вождь мирового пролетариата. Мы все друг от друга зависим, в том числе – на выборах. Поэтому мысль, что «от меня ничего не зависит», нужно оставить», – отметил хормейстер.
«Что касается лично меня, я считаю, что сейчас Россия развивается в максимально позитивном и правильном ключе. Найден нужный вектор, собрана профессиональная команда управленцев во главе с гарантом конституции – Владимиром Путиным», – добавил он.
«Я постоянно путешествую по стране и миру, я вижу, как меняется Россия, и могу сравнивать нашу Родину с другими государствами. Могу сказать, что, например, в США видна какая-то заморозка развития, стагнация. А в России, напротив, динамика. И эту динамику нужно поддерживать, в том числе в рамках участия в электоральных процессах», – резюмировал народный артист России.