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Песков заявил об успехе кампании по стабилизации цен на яйца
Песков: Меры по стабилизации цен на яйца увенчались успехом
Правительство и Минсельхоз усиленно работают над снижением цен на яйца, меры по стабилизации цен увенчались успехом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что свою роль в стабилизации цен сыграл «ускоряющий эффект прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
При этом Песков пояснил: было бы несправедливо говорить, что меры, принимаемые ведомствами и правительством, – это реакция на прямую линию.
Правительство и Минсельхоз работали достаточно энергично. «Слава богу, это увенчалось успехом», – добавил Песков.
Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.
Ранее зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года.